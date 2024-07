Lin Qiao, la nueva estrella de la IA generativa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Lin Qiao, cofundadora y directora ejecutiva de Fireworks AI está en boca de todos, luego que la compañía lograra la semana pasada recaudar US$ 52 millones para expandir su producto de inteligencia artificial.

La ronda fue liderada por Sequoia Capital, que situó su valoración en US$ 522.000 millones. Entre los inversionistas destacados que se unieron a la ronda se encuentraban Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. y MongoDB Inc., junto con inversionistas anteriores como Benchmark y Databricks Ventures. El exdirector ejecutivo de Snowflake, Slootman, la exdirectora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, el director ejecutivo de Airtable, Howie Liu, y el director ejecutivo de Scale AI, Alexandr Wang, también se unieron a la recaudación de fondos.

Fireworks AI es una plataforma de IA de producción diseñada para desarrolladores, que se ha asociado con los principales investigadores de IA generativa del mundo para ofrecer modelos a las velocidades más rápidas. Hoy más de 20.000 desarrolladores utilizan Fireworks AI y actualmente gestiona más de 60 mil millones de tokens al día.

Pero la vida de emprendimiento de Lin Qiao no partió con Fireworks AI, antes de ello estuvo en Meta, firma a la cual ingresó en 2015, cuando estaba recién partiendo en el ámbito de la IA, "estábamos pasando de las CPU a las GPU, tuvimos que diseñar la infraestructura de IA desde cero. Modelos como Caffe2 fueron innovadores cuando se crearon, pero la IA evolucionó tan rápido que pronto se quedó obsoleta. Desarrollamos PyTorch y todo el sistema que lo rodea como solución", explicó en una entrevista hace un par de meses.

Lo de la ingeniería le viene en la sangre. Su padre era un ingeniero mecánico de alta especialización en un astillero, donde construía barcos de carga desde cero.

"Desde muy joven aprendí a leer los ángulos y las medidas precisas de los planos de los barcos, y me encantaba. En la secundaria me interesaron mucho las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas: devoré todo lo relacionado con las matemáticas, la física y la química. Una de mis tareas en la secundaria era aprender programación BASIC, y programé un juego sobre una serpiente que se muerde la cola. Después de eso, supe que la informática era mi futuro", explicó Qiao.

Tras su paso por Meta y luego de más de 20 años en el sector tecnológico lanzó Fireworks AI. "Siempre me ha apasionado democratizar la tecnología y hacer que sea asequible y simple para los desarrolladores, independientemente de sus recursos. Es por eso que tenemos una interfaz tan fácil de usar y sólidos sistemas de soporte para permitir que los desarrolladores hagan realidad sus visiones".

El futuro de Fireworks AI

Tras la exitosa ronda de financiamiento, en una reciente entrevista con Bloomberg, Qiao dijo que la industria se dirige a un lugar donde el uso de una combinación de sistemas de IA se convierte en la norma.

Señaló que un único modelo no es suficiente para resolver los problemas empresariales. "Queremos utilizar el financiamiento para dar un gran paso hacia un sistema de IA compuesto que pueda coordinarse en varios modelos individuales”, explicó. Las herramientas de IA podrían acceder, por ejemplo, a “mis calendarios personales o a mi lista de tareas pendientes personal y ver la totalidad de la gran experiencia de la aplicación”.