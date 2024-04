Los optimistas de CAP y su ruta de dividendos post Huachipato

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) arrastró al grupo CAP a cerrar el año pasado con pérdidas. Mientras la acción se ha cotizado estable entre $ 6.500 y $ 7.000 en el curso de este año, dos analistas que cubren la empresa prevén un buen futuro, teniendo presente que los grandes dividendos no llegarían antes de 2025.

BICE Inversiones incorporó el mes pasado a CAP en su cartera recomendada, con sugerencia de "mantener y un Precio Objetivo (PO) de $ 9.656 por acción, lo que implica un retorno esperado de 40% hacia el final de 2024 desde el cierre del jueves.

El subgerente de estudios Renta Variable de BICE, Aldo Morales, explicó que "hay una parte atractiva de CAP relacionada con una exposición a la mejora de tendencia en los PMI manufactureros de China".

En este contexto, apuntó a un mineral de hierro que ha ganado terreno por encima de su piso estimado de US$ 100 por tonelada. "Efectivamente se ha recuperado un poco en el corto plazo, y al ser el negocio principal de CAP, es lo que determina el atractivo de la compañía".

Además, resaltó que detrás de la golpeada última línea del grupo -en 2023 registró pérdidas por US$ 7 millones-, el Ebitda se ha mantenido por arriba de US$ 800 millones en los últimos dos años.

También se muestra optimista Bci Corredor de Bolsa, que consigna un PO de $ 8.000 hacia los próximos 12-18 meses con recomendación de "sobreponderar" la acción, algo que implica un potencial de retorno de 16%.

"De cumplirse nuestra tesis de que Huachipato cesa definitivamente sus operaciones, a contar del 2025 proyectamos una utilidad atribuible a los controladores de US$ 250 millones, la que conservadoramente considera un precio del hierro realizado para CAP de US$ 100 por tonelada anual y cash-cost (costo de producción unitario de hierro) en torno a US$ 50 la tonelada", apuntó el analista de commodities y forestal de Bci, José Ignacio Pérez.

Su pronóstico apunta a que "la trayectoria de precios del mineral de hierro continuará acoplándose a los estímulos que implemente la autoridad económica en China", los que debiesen favorecer "principalmente a aquellos sectores intensivos en el uso del acero como infraestructura e inmobiliario".

Entre medio de las posturas de ambos agentes locales se encuentra JPMorgan (PO: $ 8.250, "sobreponderar"), y más pesimista es LarrainVial (PO: $ 7.520, "subponderar"), según datos compilados por Bloomberg.

¿Dividendos para cuándo?

Por sus pérdidas, CAP no está obligado y tampoco podría repartir dividendos con cargo a 2023. Un dividendo definitivo de US$ 0,35 por acción se pagó en abril del año pasado, con cargo a la utilidad de 2022.

Morales estimó que "CAP podría pagar un dividendo con cargo a utilidades retenidas si quisiera, pero en esta coyuntura es difícil, porque en el cierre de Huachipato probablemente se va a gastar toda la utilidad de 2024".

Pero proyectó que "en el futuro probablemente los resultados de CAP van a mejorar", al no estar Siderúrgica de Huachipato y por un posible crédito por impuesto a la renta luego de eventuales nuevas pérdidas este mismo año.

Pérez sostuvo que "los retornos por dividendos son auspiciosos a contar de 2025. En particular, hacia 2025 proyectamos una utilidad estimada de US$ 1,7 por acción, levemente mayor que el US$ 1,5 reportado en 2022 por la empresa". Esta proyección implica un dividend yield de 24% sobre el precio actual de la acción.

En su Junta Ordinaria de Accionistas 2024, el directorio de CAP propuso continuar con la política tradicional, que considera repartir como dividendo definitivo el 50% de las utilidades líquidas distribuibles de cada ejercicio.

Se abordó la ruta de dividendos provisorios: "En el caso del dividendo provisorio de agosto, este alcanzará 20% de la utilidad líquida distribuible acumulada hasta junio, y el dividendo provisorio de diciembre consistirá en el monto adicional necesario para completar 30% de las utilidades líquidas distribuibles acumuladas al mes de septiembre, según sea el caso".

Especificó que "la decisión de pago de un dividendo provisorio tendrá también en consideración las expectativas de utilidad para el ejercicio completo, las condiciones macroeconómicas y del negocio, así como el plan de inversiones y la política de financiamiento de la empresa y sus filiales".

Se espera que en los próximos días se publique la respuesta al recurso de reposición presentado por iderúrgica de Huachipato ante la Comisión Antidistorsiones para cambiar su recomendación de gravámenes al acero chino. Dependiendo de la resolución, se verá si habrá o no cambios en las recomendaciones.