4 Datos clave para invertir en la semana

Se publica el dato de inflación en Chile

Este lunes se conocerá el IPC de mayo, para el cual se anticipa una variación mensual de 0,44%, más en línea con los promedios históricos tras las elevadas cifras observadas en marzo y abril.

Si bien el mercado ha ajustado sus expectativas hacia una TPM más alta en los próximos meses, seguimos pensando que el BC mantendrá la tasa sin cambios durante el resto del año, considerando que las presiones inflacionarias recientes responden principalmente a factores de oferta y, además, la actividad ha sorprendido a la baja.

En este contexto, seguimos viendo valor en la renta fija local, privilegiando duraciones en torno a tres años o más.

2.- También viene el IPC de Estados Unidos

El miércoles 10 de junio se publicará el IPC de mayo en EEUU. El mercado espera una inflación anual de 4,2% para el índice general y de 2,9% para la medida subyacente. Tras la sorpresa al alza registrada en abril, una moderación del dato sería favorable para los mercados, mientras que una nueva lectura elevada podría reforzar las preocupaciones inflacionarias de cara a la reunión del FOMC del 16 de junio.

Si bien no se esperan cambios en la tasa de referencia en esa instancia, el mercado estará atento al tono del comunicado y a las proyecciones actualizadas de la Fed, en su primera reunión bajo el liderazgo de Kevin Warsh.

3.La incertidumbre en Medio Oriente no cede

Las tensiones en Medio Oriente continúan siendo un foco relevante para los mercados. Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos en respuesta a las acciones militares de Israel en el Líbano. Pese a este deterioro del escenario geopolítico, Donald Trump ha mantenido un tono constructivo respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán.

La atención de los inversionistas sigue centrada en la evolución de este conflicto, dado su potencial impacto sobre el crecimiento global, los mercados accionarios y, especialmente, los precios de la energía.

Persisten las tensiones en el comercio internacional

La administración estadounidense anunció nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% para cerca de 60 socios comerciales, tras concluir una investigación sobre prácticas comerciales y laborales. Si bien la medida aún debe completar el proceso de consulta pública antes de su eventual implementación, representa el avance más significativo en materia comercial desde que la Corte Suprema invalidó los aranceles recíprocos previamente establecidos.

En este contexto, la incertidumbre en torno a la política comercial estadounidense continúa, constituyendo una potencial fuente adicional de volatilidad para los mercados globales.