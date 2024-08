Winston Weinberg, el cofundador del chatbot jurídico que atrae inversiones de OpenAI y Google

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Gran parte del trabajo que hacen los abogados podrían haberlo hecho antes de estudiar Derecho.”

Con esa frase en mente, el abogado Winston Weinberg dejó en 2022 su puesto en el prestigioso estudio O'Melveny & Myers para fundar la plataforma jurídica de IA Harvey. Junto al investigador Gabriel Pereyra, desarrollaron un chatbot que permite a los abogados cargar archivos e introducir solicitudes para automatizar tareas como el análisis de documentos, la consolidación de largas investigaciones e incluso el seguimiento de la productividad.

A dos años de su creación, la firma alcanzó recientemente una valoración de US$ 1.500 millones tras cerrar una última ronda de inversión por US$ 100 millones, con la participación de Google Ventures, OpenAI, Kleiner Perkins, Sequoia Capital y el inversor tecnológico Elad Gil. En total, Harvey ha conseguido financiamiento por US$ 216 millones.

Hoy, 3.500 abogados del estudio multinacional Allen & Overy utilizan Harvey para automatizar tareas de redacción e investigación de documentos. Al mismo tiempo, los 4.000 empleados jurídicos de PwC distribuidos en 100 países también hacen uso de Harvey.

Según señaló Weinberg a la revista Forbes, en junio de 2022 envió un correo electrónico a los ejecutivos de OpenAI sobre un chatbot que había desarrollado para responder preguntas jurídicas extraídas de un foro público en línea. La herramienta tenía una tasa de precisión del 86% y parecía prometedora.

Dos semanas después, en plena conmemoración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, el equipo directivo de OpenAI se reunió en videollamada con los cofundadores Weinberg y Pereyra. Desde entonces, Harvey ha despegado.

Apostando en grande

Weinberg se licenció en Derecho en 2021 en una universidad de Los Ángeles. Cuando comenzó a ejercer, recurrió a ChatGPT para ahorrar tiempo en realizar tareas tediosas y repetitivas, como analizar documentos de miles de páginas.

Con el objetivo de automatizar las tareas legales para que los abogados pudieran centrarse en trabajos más significativos, se dirigió a Pereyra, antiguo científico de investigación de IA de Google, a quien ya conocía de haber vivido en el mismo departamento. Así, mientras seguía ejerciendo como abogado, Weinberg avanzaba en la idea del software, trabajando más de 120 horas a la semana. Fue a finales de 2022 cuando lanzaron Harvey.

Tras su lanzamiento, Harvey apuntó a conseguir los clientes más grandes de la industria. Su primer contrato fue con el estudio de abogados A&O Shearman, y luego anunció su segundo cliente: PwC, una de las cuatro grandes consultoras del mundo.

“Una cosa de la que estaba muy convencido, y en la que mucha gente no me creía, era ir primero a por las empresas más grandes y prestigiosas (...). Lo más importante con la IA va a ser la confianza, y ganarse la confianza de esas grandes instituciones desde el principio es crucial, ya que estamos ayudando a estas personas con un trabajo de muy alto perfil,” señaló a Forbes.

La estrategia para conseguir esos clientes fue utilizar documentos legales que ellos mismos habían publicado. Basado en eso, generó contraargumentos potenciales que podrían utilizarse contra ellos en los tribunales utilizando el modelo de Harvey. El plan funcionó. Desde entonces, han contratado su sistema estudios como O’Melveny & Myers, Vinson & Elkins, Gleiss Lutz, ReedSmith, Macfarlanes, entre otros.

Hoy, mientras el chatbot ayuda a optimizar las tareas de miles de abogados alrededor del mundo, Weinberg dirige desde San Francisco un pequeño equipo de abogados que busca aumentar cada vez más el rendimiento de Harvey.

Además, ha comunicado que la última ronda de financiamiento ayudará a incorporar más abogados e ingenieros de alta calidad para seguir formando su modelo con el fin de que sea más especializado para los estudios jurídicos, manteniendo al mismo tiempo la precisión y la privacidad de los datos.