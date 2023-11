Aumento del ingreso per cápita, una tarea pendiente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Salarios en Chile

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de su encuesta suplementaria de ingresos (ESI), reveló la situación financiera de los chilenos en 2022. Los resultados muestran que el ingreso promedio de la población ocupada fue de $ 757.752. En el caso de los hombres, su ingreso se estimó en $ 850.412, mientras que el de las mujeres fue de $ 633.334. La brecha de género por ende se situó en -25,5% en desmedro de las mujeres. La economista Cecilia Cifuentes comentó a DF que esto es un reflejo de la visión poco optimista que se tiene respecto a la situación laboral en el país, la cual se explica por una economía estancada en la última década. “Si uno mide el ingreso per cápita, la economía ha crecido más o menos a una tasa similar a lo que crece la población y, por lo tanto, el ingreso per cápita ha estado bastante constante en las últimas décadas”, señaló Cifuentes.

22,1%

Aumentó el ingreso medio nominal entre 2019 y 2022, según el ine.



Situación frente a la OCDE y la regiónEl Ingreso Mínimo Mensual de Chile es de $ 460 mil, mientras que para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 es de $ 343.150. Comparado a otros países de la región y de la OCDE, Chile se encuentra “mal parado”, según Cifuentes. “En América Latina ya se recuperó la tasa de ocupación previa a la pandemia, y acá todavía existe medio millón de empleos que falta por rellenar”. A esto agrega que esos puestos que faltan por recuperar corresponden a personas jóvenes y personas mayores de 55 años de estratos económicos bajos. “Ahora, si nos comparamos con la OCDE, la situación es aún peor”, dijo la economista. Señaló que esta situación se debe a que los países miembros del organismo no solo recuperaron las tasas de ocupación, sino que han ido subiendo y en algunos países están inclusive mejor que antes de la pandemia. “Entonces no es que el mundo no esté generando empleos, aquí el problema es particularmente la economía chilena que lo está impidiendo”, agregó.

“Chile tiene que crecer”

Para la economista, la clave para mejorar la situación salarial del país, es que haya crecimiento interno, “sin esto no hay ninguna posibilidad de recuperar el empleo ni los salarios. Ninguna política social lo va a lograr”, dijo. Cifuentes cree que para lograr esto Chile debe recuperar la certeza jurídica, que se disminuyan las dificultades en torno a la permisología, que el Estado sea más eficiente y que el sistema tributario sea más amigable, además de flexibilizar el mercado y mejorar la calidad de la educación. “Yo creo que esa es la receta, pero el problema es que es una receta muy alejada a las políticas que han adoptado los últimos gobiernos” añadió.