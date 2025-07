SNA por aranceles de Trump: “Si se ratifica el aumento en agosto, hay que redireccionar exportaciones”

Antonio Walker remarca que “no es una buena noticia no poder ir a EEUU”, pero que Chile tiene un amplio portafolio de mercado “que ayuda a capear el efecto” del alza de las tarifas aduaneras.

El líder del agro chileno y exministro Antonio Walker habita de lleno sus dos almas por estos días: la gremial y la política. No solo participa de reuniones con Cancillería para evaluar y negociar los aranceles impuestos por EEUU a los envíos chilenos, sino que también se ha reunido con los candidatos presidenciales para presentar 75 propuestas de su sector.

En esta entrevista, y en medio de una álgida campaña electoral, insta al mundo político a la convergencia, asegura que el país puede volver a crecer al 4% o 5% de la mano de las exportaciones y confiesa estar “descolocado” con las medidas de Donald Trump: “No se entiende”, dice.

“Así como el mundo político nos exige al mundo privado, también nosotros les decimos que se pongan de acuerdo en un nuevo sistema político. Sería un gran legado del Presidente Boric que antes del término de su Gobierno presente un proyecto de ley de un nuevo sistema”.

- ¿Cuál ha sido el impacto de los aranceles para el sector agrícola hasta ahora?

- El primer impacto es mucha incertidumbre para el sector. El segundo es para la fruta fresca, donde los que más sufren son los cítricos, la uva de mesa, los carozos, los kiwis y las pomáceas.

- ¿Cómo se refleja eso en cifras?

- Hasta ahora es difícil medir el impacto, pero para dimensionar: Chile exporta US$ 35 mil millones a China y US$ 15 mil millones a EEUU. De esos US$ 15 mil millones, US$2.040 millones son fruta fresca de exportación, lo que equivale al 22% de nuestras exportaciones totales de fruta fresca.

- Hasta ahora, ¿han caído las exportaciones hacia EEUU?

- No, porque esto llegó cuando recién estábamos empezando la cosecha de cítricos y las frutas de invierno, entonces tenemos tiempo para rayar bien la cancha para dejar bien establecidas las reglas del juego para la temporada 2025-2026.

- ¿En qué sentido?

- Si el 1 de agosto EEUU ratifica el aumento del arancel más allá del 10% (ver contraportada), eso va a producir una desventaja importante para Chile en ir a EEUU y hay que redireccionar exportaciones. Justamente en esta época estamos elaborando nuestros programas comerciales para la siguiente temporada, que es donde decidimos cómo vamos a distribuir nuestras exportaciones en el mundo.

- ¿A dónde se redireccionaría?

- Hay que decir que no es una buena noticia no poder ir a EEUU, porque es restringir un mercado muy importante para estas especies. De todas formas, Chile tiene 34 TLC, llegamos a 160 países, y tenemos un amplio portafolio de mercado que ayuda mucho a capear el efecto que puedan tener estos aranceles.

- ¿Qué opina de los aranceles? ¿cómo se explican en el agro?

- Esto nos tiene bien descolocados a todos, no se entiende. El Presidente Donald Trump quiere beneficiar a la industria local y habrá que ver si lo consigue, pero la verdad esto no beneficia ni a los consumidores -que verán un aumento de los precios de sus alimentos y eso impactará en la demanda-, ni a los productores americanos, que importan el 90% de los insumos para su producción agrícola, ni a los productores chilenos, por supuesto.

Es muy injusto y se lo dije al actual embajador subrogante de EEUU, porque Chile produce a contraestación, por lo tanto no competimos en los productos frescos, Chile no pone aranceles a sus productos y siempre ha cumplido con el TLC. Entonces, que un país que siempre ha creído en el libre mercado esté en esta postura, es difícil de entender. El mundo al revés.

Crecer al 5% y un nuevo sistema político

“La medida número uno para crecer al 4% o 5% es aumentar las exportaciones”, defiende Walker, quien comenta que dicha premisa fue parte de las propuestas entregadas estos días a los candidatos Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara.

- ¿Cuánto tendrían que aumentar para llegar a crecer eso?

- El sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero exportan US$ 30 mil millones y, de acuerdo con la demanda de alimentos y fibra que viene en el mundo, podemos duplicar eso de aquí al 2035, que está a la vuelta de la esquina.

- ¿Qué se necesita?

- Para que estos sectores puedan expresar su máximo potencial, necesitamos infraestructura hídrica, embalses, desaladoras, infraestructura logística y un mega puerto moderno, pero también voluntad. Tenemos que dejar de hablar de la ‘permisología’, que ya parece disco rayado y todos tenemos claro el diagnóstico, hay que pasar a la acción y para eso es fundamental un nuevo sistema político.

- Ese es otro diagnóstico bien claro desde hace tiempo…

- Así como el mundo político nos exige al mundo privado, también nosotros le decimos al mundo político que se pongan de acuerdo en un nuevo sistema, porque va a ser muy difícil para cualquier presidente gobernar, se proyectan más de 30 partidos políticos. Como presidente de la SNA hago un llamado en cuanto a tener un sistema que nos permita lograr grandes acuerdos. Sería un gran legado del Presidente Boric que de aquí al término de este Gobierno presente un proyecto de ley de un nuevo sistema.

Propuestas a candidatos

Walker se declara “muy contento” con las reuniones de una hora y media que tuvo con los tres candidatos. Les presentó un documento de 46 páginas, con 40 temas y dividido en cinco ejes. Para formularlo, la SNA tardó casi seis meses y convocó a 50 gremios agrícolas de todo el país.

“Esta no es una propuesta del mundo científico o académico, es una propuesta de los dirigentes del agro de Chile. Las reuniones fueron en el mejor ambiente y siento que ahora los candidatos saben mucho más de agricultura que antes de juntarnos, derribamos hartos mitos y prejuicios”, expresa.

Entre las principales propuestas, destaca el tema de aumentar las exportaciones, infraestructura hídrica, la necesidad de un estado moderno y ágil, financiamiento y flexibilidad del sector, y la seguridad rural.