Bárbara Leighton: La abogada in-house que destaca en Unilever y que creó comunidad

Actualmente Bárbara Leighton es la legal manager de Unilever en Chile y es co-fundadora de “Abogadas In House”, una red que busca potenciar la participación de mujeres en roles de liderazgo. Fue reconocida dentro de los mejores asesores legales de Chile en el GC Powerlist de 2019 y 2022, ranking elaborado por The Legal 500.

Bárbara Leighton es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con este título, se convirtió en la primera profesional de su familia. Nunca ha trabajado en un estudio jurídico, ya que al salir de la universidad entró directamente a empresas. Partió en el e-commerce y ahora está dedicada 100% al consumo masivo, donde ha logrado ser parte del departamento legal en países como Chile, Perú, México y Puerto Rico. Fue reconocida dentro de los mejores asesores legales de Chile en el GC Powerlist de 2019 y 2022. Fue a partir del último ranking elaborado por The Legal 500 que formó un grupo de WhatsApp para estar conectada con otras asesoras del país y poder promover la participación de mujeres en roles de liderazgo. “Abogadas In House” es actualmente una red que tiene más de 750 miembros. Es fanática de Harry Potter y de los libros de misterio, y en sus ratos libres le gusta hacer pan. Le encanta aprender cosas nuevas y tener ese dato inútil que nadie necesita, dice. “Esa soy yo, la del dato freak”, agrega entre risas.

Su rol en Unilever

Bárbara se desempeña como legal manager de Unilever en Chile y Home Care en Norteamérica. “Para mí es súper importante que el área legal de una compañía no sea el que anda persiguiendo que la gente cumpla con la ley, sino que sea un compañero que ponga el marco por donde tú puedes caminar”, dice. En su área ven que todo lo hecho por la empresa esté dentro de lo normativo, es por eso que le gusta conocer la compañía desde todos sus ángulos. “Me encanta ir a la fábrica y pasearme por las máquinas. Soy de conocer el negocio de punta a punta: de dónde traemos la materia prima, cómo vienen en el barco. Son cuestiones que quizás exceden lo legal, pero que considero que son súper necesarias para hacer una labor legal correcta”, recalca. Dentro del espectro legislativo que ve en Unilever, dice que su mayor gusto es en el área laboral y de recursos humanos. “Me permite trabajar en las políticas de la compañía, cómo hacemos viva la diversidad, equidad e inclusión o cómo hacemos visible los beneficios para la gente”, menciona. De esta forma, busca llegar a las normas que más soporten sus acciones y así poder beneficiar en todos los aspectos a las personas.

Dentro de sus preocupaciones está que el mercado chileno pueda caer en una hiperregulación y se genere una piedra de tope para el crecimiento económico, definiendo que “necesitamos mantener un correcto equilibrio” para no ser una atadura para los negocios. En esta línea, dice que cuando se regula se suele pensar en las grandes empresas. Sin embargo, destaca que la economía del mercado chileno no se mueve necesariamente por este eslabón. “La mayoría de la economía en Chile es movida por las medianas y pequeñas empresas, que no necesariamente tienen las herramientas financieras o no tienen la asesoría experta para poder adaptarse a las nuevas regulaciones”, enfatiza. Mirando hacia adelante le preocupa el movimiento que puedan tener las pensiones a futuro. “Tengo 35 años. En 30 años más debería jubilarme. No tengo idea cómo me voy a jubilar hoy día, así que sería bueno tener alguna visión de eso”.





