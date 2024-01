FT: récords de temperaturas cayeron "como fichas de dominó" en el año más caluroso de la historia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El mundo experimentó su año más caluroso en 2023, con los “récords climáticos cayendo como fichas de dominó”, cuando la temperatura promedio global alcanzó casi 1,5° C por encima de los niveles preindustriales, dijo la agencia europea de observación de la Tierra, Copernicus.

A nivel global, desde junio de 2023, el promedio diario de grados fue de 14,98° C, es decir, 0,17° C más que en 2016 –año que ya había registrado récord en el aumento de temperaturas–, de acuerdo a lo anunciado por Copernicus.

Para Nick Dunstone, científico climático de UK Met Office, 2024 será “otro año récord”, como resultado del efecto natural del fenómeno de El Niño. Este evento climático calienta la superficie del Océano Pacífico y exacerba el calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero.

Advierten efectos más extremos

Según lo estipulado bajo las condiciones del acuerdo de París en 2015, los países se comprometieron a limitar los aumentos de temperatura por debajo de los 2° C, e idealmente a 1,5° C por encima de las cifras preindustriales. Sin embargo, la Tierra alcanzó estos niveles rápidamente el año pasado.

Para la agencia Copernicus, esto no significa un incumplimiento del pacto a largo plazo, pero si advirtió que las altas temperaturas demuestran “un precedente nefasto”.

Mauro Facchini, jefe de observación de la Tierra en la dirección general de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, dijo que los datos muestran "aún más evidencia de los crecientes impactos del cambio climático".

Los científicos advierten que los fenómenos meteorológicos extremos se volverán más recurrentes e intensos a medida que continúe el calentamiento global. Por lo mismo, aseveran que se deben tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en casi 45% y de esta forma, para 2030 limitar el calentamiento a 1,5° C.

Las temperaturas a nivel global están en camino de aumentar 3° C. Friederike Otto, profesora titular de ciencia climática del Instituto Grantham del Imperial College de Londres, señaló que “incluso un décimo de grado importa”, y agregó que “apuntar a mantener el calentamiento en 1,5°C es más importante que nunca. Pero incluso si terminamos en 1,6°C, será mucho mejor que darse por vencidos y no intentarlo y terminar cerca de 3° C, que es a donde nos llevarían las políticas actuales”.

Otto explicó que el año pasado la Tierra experimentó el verano más caluroso de su historia, con olas de calor, incendios forestales e inundaciones que devastaron muchas regiones del mundo, lo que demuestra que los gobiernos no están preparados para las consecuencias del cambio climático.

Diciembre de 2023 fue el mes más cálido registrado, lo que lo convierte en el séptimo consecutivo en batir récords: la temperatura promedio fue de 13,51° C, lo que significó 1,78° C por encima del nivel de 1850-1900 para el último mes del año.

Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus, destacó el carácter histórico y permanente del cambio climático reflejado en los datos: "Las temperaturas durante 2023 probablemente superen las de cualquier período en al menos los últimos 100 mil años".

No solo El Niño

Burgess agregó que las temperaturas promedio globales de la superficie del mar fueron inusualmente altas en 2023, alcanzando niveles récord para la época de abril a diciembre.

El efecto de El Niño ha ayudado a impulsar las temperaturas más altas en los últimos seis meses, pero Copernicus dijo que el fenómeno natural no explica todo el aumento en las temperaturas de la superficie del océano, con temperaturas récord en la superficie del mar también fuera del Pacífico ecuatorial.

Sus científicos también observaron que las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado los niveles más altos jamás registrados en la atmósfera, 422 partes por millón (ppm), frente a una media anual de 280 ppm antes de la era industrial.