Viña Concha y Toro anticipa en 10 años su meta de cero emisiones netas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Desde Dubái, en los Emiratos Árabes, en el marco de la COP28 donde está presente como patrocinador del pabellón chileno, Viña Concha y Toro anunció que anticipó en 10 años su meta de cero emisiones netas desde 2050 a 2040. Esto, a partir del trabajo realizado en los últimos años para reducir las emisiones tanto propias como las de sus proveedores.

Según detalló la compañía en un comunicado, en 2019 Viña Concha y Toro se comprometió con la iniciativa Science Based Target a reducir sus emisiones absolutas de alcance 1, 2 y 3 (directas e indirectas) en 55% al año 2030 y alcanzar cero emisiones netas en 2050.

Sin embargo, cuatro años después, se indicó que gracias a los avances alcanzados en este período la firma recortó su meta en 10 años: ahora el 2040 asoma como el año en que la empresa ya no tendrá emisiones netas.

Viña Concha y Toro precisó en su escrito que esta meta, incorporada en la estrategia de sustentabilidad del holding "Descorcha un Futuro Mejor", está alineada con la iniciativa Science Based Targets Initiative (SBTi) y el nivel de descarbonización necesario para evitar el calentamiento global por sobre 1,5°C. Además, la compañía está adherida a la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC y Race to Zero, iniciativa nacida al alero de la COP25. La meta al 2024 considera sus orígenes productivos en Chile y Argentina.

En esa línea, se añade que la compañía redujo 35% sus emisiones en cinco años con cierre de 2022, la última medición verificada disponible. Los datos de 2023 se conocerán durante el próximo año. Así, la huella de carbono del holding es 53% menor que el promedio de la industria global. (IWCA, 2022).

La gestión para reducir las emisiones -se relata- se inició hace varios años con un objetivo en las emisiones propias y también en la de nuestros proveedores. En ese camino, por ejemplo, se indica que ha sido fundamental "la transformación de nuestra matriz energética, que hoy para el holding es 100% energía renovable". "También ha sido relevante el trabajo realizado con algunos de nuestros principales proveedores y así ir reduciendo nuestras emisiones indirectas, por ejemplo, abordando el packaging o reduciendo el peso de las botellas", se añade.

En el comunicado, Valentina Lira, gerente de Sustentabilidad de Viña Concha y Toro, señala que "este desempeño nos permitió visualizar que podemos hacer una mayor contribución a la mitigación del cambio climático”. “Después de cinco años avanzando con SBT, pensamos que era un buen momento para renovar nuestro compromiso por reducir nuestras emisiones, con el objetivo de contribuir a tener un futuro más sostenible", afirmó.

Lira enfatizó que "esta anticipación de la meta está totalmente alineada con la estrategia de la compañía. Como Empresa B, nuestros estatutos incorporan el objetivo de generar impactos positivos y regenerativos para nuestra sociedad y nuestro planeta”.