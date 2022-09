Carolina Tohá nombra como jefe de gabinete a ex convencional Ricardo Montero

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), nombró como jefe de gabinete al ex convencional Ricardo Montero (PS), quien ya se desempeñó en dicho cargo en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el Ministerio de Defensa (de 2014 a 2015) y de Interior (de 2015 a 2017).

Montero fue uno de los integrantes del Colectivo Socialista en la pasada Convención Constitucional y cuenta con buena llegada en diversos sectores políticos debido a su experiencia. Es abogado y representó a la Región del Maule en la Convención, fue coordinador de la comisión sobre Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral.

Esta semana Montero, luego de conocerse el nuevo gabinete, señaló en redes sociales: “El mayor éxito a las ministras y ministros entrantes, por el bien del gobierno y por el bien de todo Chile”.

El mayor éxito a las ministras y ministros entrantes, por el bien del gobierno y por el bien de todo Chile 🇨🇱 — Ricardo Montero Allende (@Rmontero_) September 6, 2022

Pero la llegada de Montero a Interior generó inusitadas críticas desde su mismo partido. El senador por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, señaló en redes sociales que “si van a comenzar a instalar en los cargos de Gobierno a los principales responsables de la debacle del 4/S , mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada”.