COP28: Presidente de la Cumbre del Clima "tiene claro" que hay que abandonar gradualmente los combustibles fósiles

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El presidente de la Cumbre del Clima (COP28), el sultán al Yaber, "tiene claro" que hay que reducir y abandonar progresivamente los combustibles fósiles, algo que es "inevitable", informó hoy a EFE un portavoz de la conferencia climática de Dubái.

Estas palabras se producen después de que el diario británico "The Guardian" y el "Centre for Climate Reporting" expusieran este domingo que Al Yaber ha afirmado que "no hay ciencia" que indique que sea necesaria una eliminación progresiva de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC.

La transcripción literal de sus declaraciones dice: "No hay ninguna ciencia -ni ningún escenario- que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a permitir alcanzar el 1,5 ºC", en referencia al objetivo fijado en el Acuerdo de París.

Al Yaber hizo estos comentarios en unas respuestas a las preguntas de Mary Robinson, presidenta del grupo Elders y exenviada especial de la ONU para el cambio climático, durante un acto en directo emitido por Internet que data del pasado 21 de noviembre.

En el vídeo, publicado también por el diario británico, Al Yaber afirmaba a continuación que "la reducción y la eliminación de los combustibles fósiles es inevitable, esencial. Pero tenemos que ser realistas, serios y pragmáticos al respecto".

Consultado por EFE, el portavoz de la COP señaló que el responsable emiratí ha sido "inquebrantable al afirmar que alcanzar el 1,5 ºC implica actuar en una serie de ámbitos y sectores. El presidente de la COP tiene claro que la reducción progresiva y el abandono de los combustibles fósiles es inevitable y que debemos mantener el 1,5 ºC a nuestro alcance. No estamos seguros de lo que supuestamente revela este artículo. No hay nada en él que sea nuevo o una noticia de última hora".

El equipo de presidencia puntualizó que "esta historia no es más que otro intento de socavar la agenda de la Presidencia, que ha sido clara y transparente y ha estado respaldada por logros tangibles del presidente de la COP y su equipo", afirmó.

Y añadió que mientras la COP28 continúe esta semana, el presidente de la COP está "centrado en trabajar con las partes".

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, alegó hoy tras ser preguntado por EFE que está seguro de que el presidente de la COP28 se esforzará por lograr los buenos resultados que se esperan de la cumbre.