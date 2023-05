Consejero Alejandro Köhler y proceso constitucional: "Su éxito depende de la generosidad de las fuerzas presentes para llegar a acuerdos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Alejandro Köhler inició su vida política en el año 1969, en la búsqueda de conseguir un país más justo. Durante su juventud, apoyó al gobierno del presidente Salvador Allende, militó por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y fue parte de la lucha “anti dictatorial”.

La trayectoria política que marcó la vida del técnico electricista industrial de 67 años lo llevó a consagrarse dos veces como alcalde de la comuna de Panguipulli, y en este periodo lideró la lucha, junto a otras autoridades, por la creación de la región de Los Ríos.

En este nuevo desafío como consejero independiente del Partido Socialista y representante de la región de Los Ríos, Köhler pretende llegar a la mesa de conversación dispuesto a dialogar y a buscar acuerdos, para que la nueva Carta Magna sea la hoja de ruta del Chile moderno, justo y democrático que “todos y todas anhelamos”.

"Tenemos a nuestras espaldas el fracaso del anterior proceso y por esa misma razón es que necesitamos pensar en Chile y ser capaces de entender que una nueva Carta Magna no se construye a partir de nuestros dogmas, sino a través de diálogo y acuerdos buscando siempre los mínimos comunes".

- ¿Qué lo llevó a postularse como consejero?

- En el año 2021 fui electo concejal por la comuna de Panguipulli y en esa condición, el Partido Socialista (PS) de la región de Los Ríos, sus parlamentarios y el gobernador me invitaron a asumir el desafío de postular al cargo de consejero constitucional. Como era incompatible ser candidato y concejal, reflexioné y tomé la decisión de aceptar la invitación del PS como independiente. Las razones de esta decisión fueron el fracaso del proceso anterior y mi trayectoria política. Creo que puedo aportar serenidad, sentido de la responsabilidad con la inmensa diversidad del país y quiero estar siempre disponible para buscar el diálogo para generar acuerdos que nos permitan proponerle a Chile una nueva y buena Constitución, que nos interprete e identifique a todos y todas. Debo agregar que me motiva mucho incidir en la discusión y acuerdos en torno a un país descentralizado, regionalista y que fortalezca la acción de las municipalidades.

- ¿Está conforme con el trabajo que ha hecho la Comisión Experta?

- Me parece un muy buen punto de partida el trabajo que ha hecho la comisión hasta ahora y esto demuestra que sí es posible converger y estar de acuerdo con ciertos puntos, más allá de nuestras posiciones políticas e ideológicas, cuando pensamos en Chile y su gente.

- En este nuevo proceso Chile Seguro pasó a ser el nuevo "centro". Ustedes como pacto, ¿van a buscar alinearse con ellos para llegar acuerdos?

- No puedo hablar por la bancada Progresista, ya que no se ha concluido colectivamente aún el trabajo en el consejo, pero solo destaco nuestra disposición a conversar y dialogar para construir puentes y alcanzar acuerdos fundamentales. En lo personal, reitero mi disposición a actuar con serenidad, con altura de miras y sentido de responsabilidad con Chile. Quiero llegar a buscar los mínimos comunes que permitan entregar una propuesta constitucional acorde al tipo de sociedad de hoy en día, que se ha desarrollado y evolucionado en los últimos 33 años. Los mínimos civilizatorios de libertad, solidaridad e igualdad deben ser base de una Constitución moderna y eficiente, especialmente para enfrentar los desafíos medioambientales, sociales y descentralizadores.

- ¿Cómo ve la autonomía de ciertos organismos en este nuevo Consejo Constitucional? Como el Banco Central y el Tribunal Constitucional

- Debo dejar en claro que la autonomía de ciertos órganos no está en cuestionamiento. Esto no implica que no podamos revisar la composición y las competencias, por ejemplo del órgano revisor de las normas constitucionales. El caso del Banco Central es distinto, este cumple una función clave en la fijación de la política monetaria, velando por la estabilidad de la moneda y cuyo carácter es esencialmente técnico, por esta razón es que la autonomía del Banco Central es fundamental y no debe ser alterada. En definitiva, lo que debe quedar claro es que este Consejo Constitucional deberá velar por la autonomía de todos aquellos órganos normados por la Constitución y que requieran de dicha condición para el cumplimiento pleno de sus funciones y objetivos.

Nuestra actitud y disposición es y será la búsqueda de acuerdos para otorgar a Chile una constitución moderna, que asegure las condiciones para el desarrollo armónico y equitativo de los territorios, permitiendo de la misma forma servir de base para mantener un crecimiento económico sostenible que asegure el financiamiento de las políticas públicas, que darán vida a las normas constitucionales.

Debemos entender que este segundo proceso constitucional y su éxito depende de la generosidad de las fuerzas presentes en este Consejo Constitucional para llegar a acuerdos. Respetando el Marco general establecido en el acuerdo político que sirve de base a este proceso.

- ¿Qué le parece el Código de Aguas que se aprobó en la Comisión Experta?

- Respecto al derecho fundamental del agua consagrado en el texto emanado por la Comisión Experta, se vuelve a validar el existente Código de Aguas. Independientemente de lo anterior, está claro que se requiere el mayor de los esfuerzos por consagrar el derecho al agua como un derecho fundamental que asegure el abastecimiento para consumo humano como prioridad y la vocación productiva del agua como base alimentaria.

- La Comisión Experta dejó estipulado el Estado social y democrático de derecho, dejando la subsidiaridad implícita. ¿Cree que es la forma correcta de abarcar el rol del Estado?

- El concepto Estado social y democrático de derecho y la norma que lo consagra, establece un principio que para mí es fundamental: que ciertos derechos sociales como la educación, la salud pública, el sistema previsional, entre otros, sin excluir la participación de privados, deben asegurar la universalidad, justicia y dignidad de dichas prestaciones sociales.

- Con la balanza moviéndose hacia la oposición, y luego del fracaso del antiguo consejo, ¿cree que al final de este camino logren hacer una nueva Constitución exitosa?

- Si no creyese en la posibilidad de redactar un texto constitucional exitoso y aprobado por la ciudadanía no estaría acá. Tenemos a nuestras espaldas el fracaso del anterior proceso y por esa misma razón es que necesitamos pensar en Chile y ser capaces de entender que una nueva Carta Magna no se construye a partir de nuestros dogmas, sino a través de diálogo y acuerdos buscando siempre los mínimos comunes. Siempre me pregunto que puede unirme a Republicanos y mi respuesta es sencilla: la necesidad de construir una estabilidad con paz social y mejor distribución de la riqueza nacional. Pienso además que si fracasamos se abrirá un ciclo de grave inestabilidad política y social. De alguna manera todos y todas estamos llamados a la generosidad para acordar un texto que sea hoja de ruta del Chile moderno, justo y democrático que todos y todas anhelamos. Esta nueva Carta Magna debe ser el futuro y no un acuerdo programático basado en nuestros dogmas políticos e ideológicos