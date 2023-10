Pilar Cuevas (RN): “La propuesta constitucional cumple con requisitos esenciales de fondo, pero sin duda es perfectible en manos de los expertos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La jefa de la bancada de consejeros de Renovación Nacional (RN), Pilar Cuevas Mardones (59), tiene una muy buena evaluación del trabajo de su sector, Chile Vamos, en orden a haber “cumplido un rol tremendamente moderador y hemos sido el mejor puente que haya habido en el consejo”, dado que el centro político no está representado en la instancia, por decisión ciudadana, acota.

Y en esta conversación con Diario Financiero, al cierre de esta etapa, defiende el proceso y el resultado, aun cuando está disponible a que la Comisión Experta pudiera modificar algunos aspectos, en la búsqueda de un acuerdo lo más transversal posible.

-¿Con qué se queda como conclusión del trabajo que realizaron en el consejo?

-Ha sido un trabajo muy agotador, en el sentido de haber asumido un rol como Renovación Nacional, dentro del contexto de Chile Vamos, pero más como Renovación Nacional, tratando desde el día uno de instalar sentido común. Concordar con ciertos principios y libertades fundamentales, que fueron acuerdo desde el inicio con las otras bancadas; pero al mismo tiempo morigerar mucho algunas propuestas que nos parecían que podían ser poco amplias, en el sentido de interpretar a una gran mayoría de la ciudadanía.

-¿Cuándo habla de moderar se refiere a propuestas del Partido Republicano?

-Estamos hablando tanto de propuestas del Partido Republicano como de propuestas de la izquierda, que ha sido muy difícil poder concordar con ellos en ciertos temas. Y nos ha tocado tratar de ser un puente entre ambas miradas y no ha sido fácil, pero hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, instalar la sala cuna universal como un derecho. Eso no estaba y nos costó mucho; como también nos costó mucho sacar adelante el plan universal de salud, sin discriminación entre hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores y sin preexistencias. Fue una batalla larga, pero lo logramos. Otra batalla larga fue instalar el capítulo separado de Del servicio de acceso a la justicia defensoría a las víctimas. Ninguna bancada diría eso en el inicio y perseveramos hasta lograr instalarlo.

-Como jefa de bancada de RN, ¿cómo se hace cargo de las críticas que se han hecho a Chile Vamos, incluso desde su propio sector respecto de que la coalición se mimetizó con republicanos y no habrían cumplido el rol moderador que usted destaca?

-¡Y por Dios que lo cumplimos! Y lo seguiremos cumpliendo. Hay muchas cosas que no se conocen y no se pueden decir público, porque son parte de conversaciones y uno respeta esos acuerdos. Pero, por Dios, que hemos cumplido el rol que nos encomendó la ciudadanía, de tener una Constitución que sea vinculada al sentido común. Y para eso hemos tenido reuniones hasta altas horas de la madrugada; hemos defendido con mucha pasión, por ejemplo, todos los temas de regionalización y ahí nuestra bancada se jugó a full, porque no es un tema tan instalado ni en republicanos ni en la izquierda ni en ninguna parte. Entonces hay temas que son áridos y que quizás no son de tanta importancia, pero para nosotros eran vitales. Creo que son críticas injustas, hemos cumplido un rol tremendamente moderador y hemos sido el mejor puente que haya habido en el consejo, dado que no existe el centro político representado, porque así se manifestó en las urnas.

-Estos días se está bregando para que los partidos políticos asuman un rol activo en el proceso, pero ¿qué sentido tiene llegar a acuerdos con partidos que no tienen representación en el proceso como Demócratas y Amarillos?

-Tiene todo el sentido del mundo, dado que ellos fueron parte importante del 62% que rechazó el fallido proceso anterior, donde se pretendía refundar Chile. Para nosotros, entendiendo que no tenían consejeros, era muy importante que se sientan parte de este proceso, parte de los acuerdos y hemos acogido muchas de las cosas que ellos no han planteado y que son de mucha lógica también para la ciudadanía.

-¿Como cuáles?

-En materia de regionalización, en materia de derechos sociales… en distintas materia hemos estado trabajando permanentemente con cosas que ellos nos han ido planteando.

Las garantías de la propuesta del consejo

-En sus intervenciones los consejeros de oposición muchas veces hablan en representación del 62% que rechazó la primera propuesta, ¿es eso posible si aún no está tan claras las razones del rechazo?

-Las razones por las que se rechazó están bastante claras, hubo varios puntos que hicieron mucho sentido en la ciudadanía. Por ejemplo, negarse a poner la palabra “propia” en los derechos sociales como el derecho a la vivienda y eso está ahora en la Constitución; otro punto de inflexión fue cuando no se quería respetar la propiedad de los fondos acumulados, el ahorro de los trabajadores, hoy día está asegurado; otro tema que no se quiso asegurar fue la libertad los padres de elegir los proyectos educativos y los establecimientos educacionales para sus hijos. Tampoco había nada respecto a seguridad pública y a todos los temas que nos preocupan hoy día como el narcotráfico y la inmigración ilegal. Nada de eso se decía en el proyecto anterior y ahora está consagrado. No podemos arrogarnos en el 62%, dependerá de la ciudadanía, pero sí todo lo que hizo que el 62% votará en contra del proceso anterior, hoy día está asegurado y garantizado de buena forma en el nuevo proyecto.

-Entonces, ¿cree que la propuesta que están entregando a la Comisión Experta cumple con los requisitos para ser aprobada por la ciudadanía?

-Cumple con requisitos esenciales de fondo, pero sin duda es perfectible en manos de los expertos y si los expertos logran subir a este acuerdo amplio, o lo más amplio posible, a sectores democráticos de izquierda y a los que ya mencionábamos, Amarillos y Demócratas, para que sean parte de este gran acuerdo, creo que bien vale la pena que se hagan algunas modificaciones al texto. De antemano hay varias que nosotros hemos votado, sabiendo que los expertos deberán corregirlas o mejorarlas, dado que el reglamento en el Pleno no te permite hacer modificaciones parciales; conscientes de eso es que en esta nueva etapa de la Comisión Experta, esperamos que se corrijan y se hagan las observaciones pertinentes.

-¿Cómo qué enmiendas cree que efectivamente la comisión debería corregir o perfeccionar?

-Mire, respecto a la libertad religiosa y la objeción de conciencia, hay un tema que hacía mucho ruido, que era la objeción de conciencia personal e institucional. Y todos estamos de acuerdo y los votos van a estar en el Pleno -al menos de las tres bancadas con las que hemos conversado, que somos republicanos, UDI y nosotros - para que el texto quede “objeción de conciencia” y punto, como debería haberse redactado desde un principio.

-La exención de pago de contribuciones a la vivienda principal ha sido uno de los que ha generado más debate, ¿debería quedar como está o habría que modificarlo?

-En lo personal llegué a la convicción, después de hacer el análisis completo, de que era una buena norma para la clase media emergente; para la gente que tiene problemas hoy día y cuando aseguramos el derecho a una vivienda que sea propia; por otro lado, tenemos un impuesto que a la larga es confiscatorio, porque si uno hace la prueba de no pagar las contribuciones durante todo un año verá que su casa sale a remate. Entonces, esto es un contrasentido. Dicho eso, que es mi convicción profunda, creo que si los expertos llegan a una redacción o a un acuerdo razonable y estamos conformes… Estamos abiertos a cualquier fórmula que pueda quedar en manos del legislador o el Congreso.

-¿Espera que en esta etapa de la Comisión Experta haya más acuerdos políticos de los alcanzados en el consejo?

-Sí, hay muchos temas que ya hemos conversado, estamos conscientes de que los expertos son una etapa del proceso y tienen que cumplirla. La vuelta al Pleno debería ser armoniosa, nosotros hemos trabajado muy de la mano con los expertos de Renovación Nacional, no hemos tenido inconvenientes en eso. Ellos han sido muy generosos en las enmiendas que nosotros hemos propuesto, porque el texto también tenía problemas de fondo que debimos corregir. Y siempre queda la última etapa establecida en el reglamento que es la Comisión Mixta.

-¿Ve casi inevitable una Comisión Mixta?

-Va a depender del proceso. Más que inevitable, creo que hay temas que pueden llegar hasta una mixta. Pero lo más importante es estar atentos al texto final que la entreguemos al Ejecutivo y que haya voluntad del Ejecutivo de facilitar la difusión de este texto, porque lo que más nos ha faltado en este proceso es difundir lo que se está haciendo.