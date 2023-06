El Banco Mundial quiere impulsar el financiamiento climático para los mercados emergentes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Grupo del Banco Mundial lidera una nueva iniciativa destinada a impulsar una mayor inversión del sector privado en los mercados emergentes, centrándose inicialmente en las energías renovables y las infraestructuras energéticas.

El Laboratorio de Inversiones del Sector Privado estará dirigido por Ajay Banga, presidente del Grupo del Banco Mundial, junto con Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra, y Shriti Vadera, Presidenta de Prudential Plc. La participación de Carney conecta al Banco Mundial con la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), de la que es copresidente. Entre los miembros de la GFANZ hay más de 550 empresas de más de 50 países.

Más fondos

Durante años, el Banco Mundial y otras organizaciones multilaterales no han conseguido movilizar las enormes sumas de financiamiento necesarias para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las consecuencias del cambio climático. A medida que aumenta la presión sobre estos grupos para que consideren medidas más drásticas, el Banco Mundial está ahora dispuesto a permitir que los países vulnerables y afectados por catástrofes pongan en pausa el pago de su deuda, según el Financial Times.

"Dada la urgencia y la escala de nuestros desafíos entrelazados, debemos probar un nuevo enfoque, y el Grupo del Banco Mundial tiene un papel central que desempeñar en este esfuerzo utilizando sus recursos, poder de convocatoria y conocimientos para catalizar el capital privado de manera más eficaz", dijo Banga en un comunicado el jueves.

El Laboratorio de Inversiones tratará de movilizar capital del Banco Mundial y otras instituciones para hacer frente al cambio climático y combatir la pobreza. Sus objetivos incluirán mejorar las estructuras de financiación y alinear mejor al Banco Mundial con el sector privado. También se centrará en formar nuevas asociaciones y buscar otras áreas donde existan oportunidades "para catalizar mejor la inversión privada", dijo el grupo.

"Las instituciones públicas pueden y deben hacer más para movilizar la financiación privada, y la financiación privada debe trabajar con los socios de desarrollo para crear vehículos de financiación combinada que puedan ampliarse rápidamente", afirmó Carney en el comunicado.

Mayores necesidades

Para ayudar a abordar el cambio climático, la inversión en los mercados emergentes y las economías en desarrollo debe multiplicarse por cuatro, dijo Carney, que es Enviado Especial de la ONU para la Acción Climática y es presidente y director de inversiones de transición en Brookfield Asset Management. "Lo de siempre no funcionará", afirmó.

El Laboratorio estará compuesto por altos dirigentes de las finanzas privadas y del sector empresarial con experiencia en financiación, inversión y negocios en mercados emergentes y economías en desarrollo. El equipo, que se anunciará en las próximas semanas, trabajará en estrecha colaboración con expertos de gobiernos, grupos reguladores y empresas de todo el mundo.

Los miembros del Laboratorio dependerán directamente de Banga y del equipo directivo del Grupo del Banco Mundial. Makhtar Diop, Director Gerente de International Finance Corp., supervisará la coordinación y servirá de punto de contacto diario con el Grupo del Banco Mundial.