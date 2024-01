Diseño, ingeniería e I+D experimental concentraron la innovación de los proveedores de la gran minería en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde 2016, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elabora la “Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería”, con el fin de caracterizar a este segmento en torno a distintos aspectos relacionados con la innovación.

La octava y actual versión publicada a fines de 2023, consideró 410 empresas -290% más que la séptima edición-, y concluyó que el 62% de ellas realizó actividades innovativas el año pasado, y que el gasto se concentró en ingeniería, diseño y otras actividades creativas (33%) y en Investigación y Desarrollo (I+D) experimental (29%).

“Es muy importante para nosotros conocer cuál es el eje en temas de innovación enfocado a la gestión de las empresas proveedoras”, dijo Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco y coautora del informe.

Con los resultados, Cochilco segmentó a las empresas proveedoras participantes en cuatro dimensiones: tamaño; localización; participación femenina; y origen de capital.

En el desglose, de las 410 compañías encuestadas, el 51% cae en la categoría de pequeña y mediana empresa, y 33% corresponden a empresas grandes o muy grandes. Mientras que el 62% son proveedores localizados en la Región Metropolitana y el 25% se concentra en la macrozona norte del país.

Principales hallazgos

Entre las conclusiones centrales del reporte, además del gasto en actividades innovativas, Gamboa destacó que la mayoría de estos proveedores se especializan en procesos tradicionales de la cadena de valor de la minería.

“Hay pocos proveedores en procesos de producción innovativo como hidrometalúrgicos, refinerías electrolíticas y nuevos usos del cobre”, dijo.

En tanto, en el informe los autores señalaron que la falta de proveedores especializados en estas áreas “podría aumentar la dependencia de tecnologías ya instaladas y desaprovechar una oportunidad para el sector en el desarrollo de soluciones avanzadas”.

Respecto de la oferta de productos de las empresas, el reporte destacó cuatro grupos de servicios por sobre el resto: servicios en terreno; importación y ventas de equipo, partes y piezas; fabricante local; y otros servicios como consultorías, estudios y asesorías legales.

La encuesta también midió la participación femenina en el segmento de proveedores, que llegó a 30%, casi el doble de la industria.

Gamboa dijo que si bien este indicador es mayor que el de las compañías mineras (15%), “sigue siendo menor a la que hay en general en las industrias en el país, el que. está por sobre 40%, como indicó el INE”, afirmó.

Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.

Otro hallazgo que llamó la atención de los autores fue que, en general, las empresas no exportan sus productos. “Indican que no conocen bien la forma de hacerlo y otro tema es el financiamiento propio, lo que no los incentiva mucho hacerlo”, explicó Gamboa.

Barreras para innovar

El análisis de Cochilco también detectó una serie de barreras para la innovación dentro de estas empresas, siendo el carácter conservador de las compañías mineras el principal obstáculo (41%).

Además, las proveedoras señalaron que otros factores son el complejo acceso a las minas o instalaciones en funcionamiento, las dificultades para integrar la innovación en las operaciones actuales, y que las prácticas de adquisición de los clientes objetivos desincentivan la innovación.

“Combinadas indican un entorno en el que la introducción de nuevas tecnologías y enfoques enfrenta obstáculos culturales y operativos”, señaló el informe.

Respecto de los recursos para desarrollar las actividades de innovación, el análisis determinó que el 91% de las empresas utiliza fondos propios y apenas un 4% hace uso de la Ley I+D, la que busca contribuir a mejorar la capacidad competitiva de empresas chilenas mediante un incentivo tributario para la inversión en I+D.

Respecto de las conclusiones del informe, Gamboa señaló que los aspectos a mejorar para este segmento son los temas de propiedad intelectual, mayor gasto en innovación de tecnología, incursión en nuevos mercados internacionales y aumentar la participación femenina.