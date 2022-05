La Edtech Colegium amplía su radio de acción a escuelas públicas, jardines infantiles y nuevos mercados

Una de las principales motivaciones de Colegium y su cofundador, Ariel Gringaus, es desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a la nivelación educacional pospandemia. Por eso, desde este año comenzaron a prestar servicios al Ministerio de Educación para acelerar un diagnóstico en este ámbito, en escuelas públicas y subvencionadas.

Han pasado 22 años desde que fundó la EdTech -especializada en tecnología para la gestión escolar- y hoy, por temas de contingencia y para dar respuesta a la creciente demanda de este tipo de servicios, está apostando por un modelo de compra de startups, para ampliar su portafolio de productos y abarcar nuevos segmentos y mercados.

Su última adquisición fue la chilena Bambinotes, con la cual busca expandirse al segmento de jardines infantiles y llegar a México y Brasil. Se trata de la cuarta adquisición luego de la compra de Radar Escolar y la colombiana Pencil, y la argentina Go School.

En el marco del trabajo con el Ministerio de Educación, están participando en el plan “Leo y sumo primero”. Su rol es aplicar dos herramientas basadas en inteligencia artificial - Dia+, para las matemáticas y Dialect, para el lenguaje - para acelerar el diagnóstico de nivelación de los estudiantes en ambas materias, en forma personalizada.

La herramienta se está aplicando a estudiantes de primero y segundo básico de 7.000 establecimientos educacionales públicos y subvencionados de todo el país. Por ejemplo en lenguaje permite detectar habilidades como: reconocimiento de letras, fonemas, comprensión lectora, etc. Así, los docentes, además del ministerio, pueden ir observando cada caso.

-¿Cómo ha evolucionado la demanda por servicios y productos EdTech?

-Hay un aumento positivo. Llevamos muchos años desarrollando esto, y cuando llegó la pandemia, hubo una revolución. Todo tenía que ser tecnológico porque si no, no podía haber continuidad educacional y ahí hubo un cambio. Pero todavía no hay tecnologías tan bien desarrolladas para que el aprendizaje escale, por eso todos volvieron presencial. Al tema de las EdTech le falta tiempo y maduración tecnológica. Desarrollar tecnología para que un niño aprenda algo, es difícil de hacer y eso ha costado, poder resolver los problemas de aprendizaje de manera masiva.

-¿La pandemia aceleró la adopción de tecnologías de gestión en los colegios?

-Cuando partió la pandemia teníamos 130 personas y ahora tenemos 240, en diferentes áreas. Fue un esfuerzo que hemos hecho para atender al nivel que se requiere. Aumentó la cantidad de productos y hemos invertido en mejor equipo para optimizar las plataformas. Ahora que los colegios están usando todo profundamente necesitan un servicio de velocidad. Antes no era tan así.

-¿Ha aumentado la penetración de estas tecnologías de gestión en la educación pública?

-Tenemos como 7.000 colegios del Estado usando una tecnología para la lectura y para matemáticas, la velocidad con la que los profesores toman las pruebas y dan resultados, es espectacular. Con un celular puedes hacer muchas cosas, los profesores tienen algo que no tenían. Esta tecnología permite hacer un diagnóstico oportuno para detectar las habilidades del lenguaje que tienen los niños. Con él, los profesores pueden saber lo que tiene que hacer cada niño y ayuda a que no se quede atrás, a nivelarlo.

Fuimos paso a paso trabajando con el ministerio , partimos en una zona geográfica, después nos ampliamos. Primero hicimos un piloto para ver dónde estaban los problemas, por ejemplo en lenguaje y en el vocabulario, entonces empezamos a hacer herramientas para resolverlos. Buscamos la solución con el ministerio y la Universidad de los Andes, para ayudarnos a detectar cosas que son difíciles de detectar.

Crecimiento con startups

-Colegium ha apalancado su crecimiento por medio de la adquisición de startups, acaban cerrar la compra de Bambinotes. ¿Sumarán más startups este año?

-Hacemos adquisiciones porque nos interesa crecer pero ¿cuáles elegimos y cuáles no? Ahora tenemos un comité de inversiones que se llama Colegium Ventures. Para comprar startups, tienen que pasar dos cosas simultáneas: tiene que ser una tecnología que ayude y se complemente a lo que tenemos, para vender a un mercado nuevo o al mercado que ya tenemos y segundo, tiene que haber un equipo que tenga una cultura similar a la de Colegium. Al equipo le das un desarrollo profesional dentro de Colegium porque las startups igual compiten con traer y retener talentos. Por ejemplo, Pencil, que es una aplicación de jardines infantiles que tiene un sistema como WhatsApp, pero escolar, se complementará con Bambinotes. Go School está buena para colegios públicos en Latinoamérica, funciona en México, Colombia y Argentina. También nos dimos cuenta que el big data es super útil, por eso incluimos la tecnología de Radar Escolar, para cruzar datos con datos públicos y permite tomar decisiones a la directiva. Nuestro plan es seguir creciendo así.