La firma de venture capital más famosa de Silicon Valley lucha por conservar la confianza de sus propios inversionistas

Durante los 12 meses más tumultuosos de sus 51 años de historia, Sequoia Capital escindió su altamente rentable brazo chino, redujo drásticamente el tamaño de un fondo de inversión cripto y perdió socios clave, incluido el veterano Michael Moritz.

Ahora, la firma de venture capital más famosa de Silicon Valley está luchando por conservar la confianza de sus propios inversionitas.

Al menos un gran patrocinador de Sequoia está sopesando su posición futura en la empresa estadounidense y otros están preocupados por los recientes errores, incluida una apuesta de US$ 225 millones en la fallida plataforma de criptomonedas FTX en 2021. Uno de los patrocinadores más antiguos de Sequoia consideró que el acuerdo era un " humillación [que] es única en su historia”.

Hace unas semanas, Roelof Botha, director de Sequoia, viajó por Nueva York, Boston, Chicago y el Área de la Bahía de California para reunirse con más de 50 de los "limited partners" más importantes de la empresa, que invierten en sus fondos.

El viaje de julio no fue para recaudar fondos sino para aliviar las preocupaciones de las instituciones financieras, organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensiones y oficinas familiares que han invertido miles de millones de dólares en Sequoia gracias a su reputación como uno de los inversionistas más inteligentes del mundo en startups tecnológicas, incluyendo los gigantes Apple, Google, Instagram y OpenAI.

“¿Quiénes quieren ser? ¿Cuál es su marca? dijo el director de un Sequoia LP, un fondo soberano. Explicó que continuará respaldando a Neil Shen, el jefe multimillonario de la próxima rama china de Sequoia, que pronto se separará, pero está evaluando su posición en Sequoia Capital, el negocio estadounidense y europeo.

"Sabemos lo que Neil Shen quiere ser: el inversionistas más exitoso de Asia", afirmó. “¿Qué pasa con Sequoia EEUU?”.

Botha reafirma objetivo

"Nuestro objetivo es ser la sociedad de inversión de mayor rendimiento del mundo", dijo Botha al Financial Times. “Como siempre ha sido”.

En el viaje a Estados Unidos, Botha y sus principales lugartenientes Alfred Lin y Pat Grady aseguraron a los LP que la reducción de peso junto con otros cambios en la empresa, como nuevos vehículos para invertir en empresas desde sus inicios hasta mucho después de su salida a bolsa, han profundizado los lazos para comenzar. fundadores y creó la empresa para capitalizar el auge de la inteligencia artificial.

Este relato de un período que otro inversionista de Sequoia describe como “el cambio más profundo en la historia de la empresa” se basa en más de 20 entrevistas con sus socios limitados, inversionistas actuales y anteriores de Sequoia, así como grupos rivales y fundadores de nuevas empresas. .

A pesar de las turbulencias de los últimos 12 meses, Sequoia confía en que sus LP se mantendrán firmes. "El hecho de que hayamos tenido 51 años de buen desempeño nos da un respiro", dijo un capitalista de riesgo de la empresa.

Desacoplarse de China

En junio, Botha tomó medidas para desbaratar el intento más ambicioso y exitoso de Silicon Valley de construir un poder global.

Las operaciones de Sequoia en Estados Unidos y Europa se separarían de su filial china, administrada por Shen, quien había liderado inversiones tempranas exitosas en Alibaba y ByteDance, matriz de TikTok.

La unidad china, rebautizada como HongShan, una traducción china de Sequoia, seguirá a cargo de casi US$ 56.000 millones en activos bajo gestión. El negocio de Sequoia en India y el sudeste asiático formaría una tercera entidad.

La medida se produjo tras meses de presión de Washington sobre la inversión en China. La rama china de Sequoia había adquirido previamente participaciones controvertidas en el sancionado fabricante de drones DJI y en la empresa emergente de vigilancia DeepGlint.

Semanas después de que Sequoia anunciara la división, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que limitaba la inversión estadounidense en tecnologías como la inteligencia artificial que podrían promover la seguridad nacional china.

Aunque la medida de Sequoia Capital pondrá fin a un lucrativo acuerdo de participación en las ganancias con su filial china y probablemente limite futuras inversiones en los grandes mercados asiáticos, una persona cercana a la empresa dijo que resolvería un dolor de cabeza político.

“Sequoia no fue mencionada en la orden ejecutiva. Antes de la separación, estoy seguro de que así habría sido”, dijeron.

Ana Marshall, directora de inversiones de la Fundación Hewlett de US$ 13 mil millones, que ha sido una LP de Sequoia durante 20 años, argumentó que la división fue “valiente” y permite a Botha y su equipo concentrarse en invertir, en lugar de administrar una empresa global compleja.

"No sé con qué frecuencia estuvieron en llamadas con China e India, pero estoy entusiasmada de que hayan vuelto a hacer lo que mejor saben hacer", dijo. "Los LP deberían estar encantados de que esto haya sucedido".

Malas apuestas

En 2021, Sequoia realizó una inversión de US$ 225 millones en FTX y luego publicó un blog hagiográfico de 13.000 palabras sobre su fundador, Sam Bankman-Fried.

Al año siguiente, FTX colapsó. Bankman-Fried está a la espera de juicio por fraude. La inversión de Sequoia se ha reducido a cero. El blog ha sido eliminado pero su legado no será tan fácil de borrar. Un LP de Sequoia calificó el asunto como un “desastre absoluto”.

La empresa recientemente redujo el tamaño de su fondo dedicado a invertir en empresas de criptomonedas de US$ 600 millones a US$ 300 millones.

La decisión de invertir US$ 800 millones en la compra de Twitter por parte de Elon Musk por US$ 44 mil millones el año pasado también sorprendió a algunos LP.

Botha ha dicho que Musk le dio su primera oferta de trabajo para unirse a PayPal en 2003. Sequoia ha respaldado otras empresas prometedoras de Musk, incluidas SpaceX y Boring Company. Pero según la propia estimación de Musk, Twitter, ahora rebautizado como X, vale menos de la mitad de lo que pagó.

“No me sorprendió que lo respaldaran”, dijo el director de un fondo de inversión que es uno de los principales LP de Sequoia. “Creo que lo ven como parte de la familia Sequoia. No lo percibo como algo contaminado por un conflicto personal. Es una cuestión de ‘¿los planes de Elon tienen sentido y el precio es sensato?’. En este momento obviamente no, pero es demasiado pronto para saberlo”.

Inversionista de por vida

Es posible que China, FTX y Musk hayan dominado los titulares, pero los LP dicen que el cambio más importante de Botha probablemente será el éxito de un nuevo vehículo de inversión llamado Sequoia Capital Fund.

Los capitalistas de riesgo tradicionalmente ganan sus honorarios respaldando a empresas emergentes en una etapa temprana y cobrándolos en una cotización pública o una venta.

El nuevo fondo de Sequoia, anunciado en 2021, rompe con eso al retener acciones de empresas incluso después de su salida a bolsa, basándose en la convicción de Botha de que ciertas acciones tecnológicas seguirán teniendo un desempeño superior mucho después de salir a bolsa.

El fondo, junto con un nuevo programa acelerador para empresas en etapa inicial llamado Arc, posicionó a Sequoia para proporcionar a las empresas "capital permanente" durante toda su vida, según los LP.

Otros dijeron que el nuevo fondo era una respuesta a la creciente competencia de grupos como Andreessen Horowitz, SoftBank y Tiger Global, que estaban invirtiendo fuertemente en ese momento, creando un "mercado de vendedores" para participaciones en empresas emergentes.

"Sequoia hará todo lo posible para mantenerse en la cima", dijo Eric Doppstadt, director de inversiones de la Fundación Ford, el LP más antiguo de Sequoia. "Nunca son una empresa a la que se pueda acusar de ser complacientes".