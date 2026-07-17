La reestructuración de Spora para sortear la crisis por caída de un inversionista y pérdidas anuales por US$ 1 millón

La startup, en problemas financieros tras el retiro de un family office alemán que lideraba una inversión, despidió al 40% del equipo, fusionó áreas y abrió una ronda de emergencia.

Mientras Spora celebraba su llegada a las vitrinas del lujo londinense, puertas adentro, la startup biotecnológica chilena vive una crisis financiera. La compañía, que fabrica biomateriales a partir de micelio de hongos, está en medio de un refinanciamiento y plan de ajuste que implicó el despido del 40% del equipo y la fusión de áreas.

El detonante fue la caída de una ronda de poco más de US$ 3 millones que la biotecnológica daba por asegurada. Inversionistas y cercanos consultados por DF coincidieron en que Spora venía con una posición de caja apretada y una apuesta cargada al despegue comercial, confiando en que la ronda cerraría a tiempo.

“Se veía venir un poco la situación”, dijo uno de sus accionistas, quien lo atribuyó a un exceso de fe en el plan y el modelo actual de la compañía liderada por Hernán Rebolledo y José Miguel Figueroa.

El levantamiento estaba encabezado por un family office alemán con experiencia en la industria textil. Rebolledo, CEO de Spora, viajó a conocerlo a su casa y pasó cuatro días con él y su familia. En noviembre de 2025 llegó la confirmación de los US$ 3 millones y en marzo pasado se firmaron los instrumentos convertibles, con fechas de transferencia para abril y mediados de mayo.

Pero el inversionista arrastraba problemas de salud desde febrero. El 28 de abril, día de la primera transferencia, comunicó por escrito que estaba siendo internado y que no cumpliría los compromisos.

“Es como si en un auto de Fórmula 1, yendo a 300 kilómetros por hora, viene una curva y te quitaran los frenos. Nos dejó en una posición extremadamente delicada y tuvimos que salir a tomar medidas para mantener la operación de la compañía”, dijo Rebolledo.

La situación dejó a la empresa sin liquidez para pagar sueldos y con un vacío por la caída de una ronda que debía cubrir la operación.

Figueroa afirmó que están evaluando acciones legales contra el inversionista, pero que por ahora “el foco principal es refinanciar la empresa”.

US$ 13 millones ha levantado hasta ahora.

Plan de ajuste

Con la ronda caída, Spora tomó un crédito con una institución financiera, hoy en renegociación y pago, y activó un plan de ajuste interno. La medida más dura fue la desvinculación de cerca del 40% de la dotación -unas 17 personas- principalmente de perfiles operacionales del área productiva, para bajar sus costos, considerando que, según fuentes, su costo de operación es de US$ 1,5 millón anual frente a una proyección de ingresos de US$ 400 mil para 2026. Es decir, su modelo de negocio arroja pérdidas por encima del US$ 1 millón.

En paralelo, fusionaron los equipos de investigación y desarrollo (I+D) y de producción a una “expresión mínima”, manteniendo sus tres espacios productivos.

“La jugada fue alivianar capacidades, no perderlas”, explicó Figueroa y añadió que tienen acuerdos de pago con el 95% de sus acreedores y proveedores.

Rebolledo explicó que buscan “maximizar la rentabilidad por pie cuadrado a través del producto final” y “dar cumplimiento a las nuevas verticales que ya están siendo financiadas”, como salud mental y desarrollo de proteínas.

Textil elaborado con micelio de hongos.

El corazón del plan es una ronda de emergencia. Partió con un levantamiento de US$ 1 millón, luego subió a US$ 1,5 millón como piso y hoy apunta a US$ 2 millones hacia fines de año. Según los fundadores, ya está comprometido el 90%, lo que les daría oxígeno hasta octubre de 2027, si cumplen ciertas metas comerciales. Ya confirmaron su participación las familias Lería Luksic (a través de WildSur y Sunna Ventures) y Edwards Palma, además de Hernán Garcés (Garcés Fruit) y los propios fundadores.

Desde su creación en 2018, Spora ha levantado cerca de US$ 13 millones en capital, según cercanos. Entre sus inversionistas también están los fondos Clin (Fundación Chile) y Fen Ventures, Amarena (Patricia Angelini e hijos), Lemu Lafquen (familia Rosenberg), la familia García de la Huerta y Píriz, y Pablo Zamora (NotCo, Rebel).

La contracara de esta ronda de emergencia es la valorización, que cayó de US$ 50 millones en su punto más alto a los US$ 10 millones actuales. Los inversionistas que no concurran enfrentan una dilución severa de su participación, factor que tiene molestos a algunos accionistas.

Cuestionamientos al modelo de negocio

Consultados en reserva, algunos cuestionan la viabilidad del modelo de negocio de Spora. Advierten que competir en el mercado de lujo para llegar al cliente final (B2C) es caro y lento para una marca sin historia. También anticipan que la compañía volverá a necesitar capital en el corto plazo y que esta sería “la última oportunidad” para sacar adelante a la empresa. Otros tienen más confianza, pero dicen que deberían ampliar su modelo a empresas y no solo al cliente final.

En tanto, los fundadores defienden su apuesta y afirmaron que no harán cambios en su modelo, argumentando que sus competidores, pese a que han levantado más de US$ 400 millones en capital, “no han logrado lo que nosotros hemos hecho en producto final, propuesta de valor y posicionamiento”.

¿Tienen alguna autocrítica de todo este proceso? Rebolledo admitió que pudieron ser más eficientes en el uso de recursos y que hubo líneas de investigación que hoy ven como un gasto que se podría haber evitado. En tanto, Figueroa apuntó al gobierno corporativo: “Una comunicación más permanente, fluida y amplia con todos los accionistas”, dijo.