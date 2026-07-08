Spora llega a inglesa Harrods con su colección de accesorios de lujo de micelio de hongos y abre línea en salud

La biotecnológica chilena que realiza I+D con hongos entrará al retail londinense en el segundo semestre y, en paralelo, debutará en el desarrollo de fármacos y proteínas.

Spora logró un nuevo hito en su escalamiento internacional. La startup chilena, que desarrolla biomateriales a partir de micelio de hongos, prepara su ingreso a Harrods, la icónica tienda de lujo en Londres, con su primera colección propia de accesorios manufacturados en España.

La entrada al retail inglés -prevista para el segundo semestre de este año- marca un nuevo capítulo para la compañía, fundada en 2018 por Hernán Rebolledo y José Miguel Figueroa, en este mercado. En septiembre pasado debutó con una colección de murales y cuadros en Linley, la tienda de decoración vinculada a la familia real, en el marco de la London Design Week.

“Desbloquear un canal como Harrods te da posicionamiento, volumen y recompra”, comentó Rebolledo a DF.

La tienda registra unas 15 millones de visitas físicas al año y transacciones por aproximadamente US$ 3 mil millones, y es considerada como una de las principales atracciones turísticas de Inglaterra.

Las conversaciones con Harrods venían desde hace unos tres años y el prestigio obtenido tras el lanzamiento en Linley ayudó a cerrar la entrada, explicó Rebolledo.

Los productos estarán exhibidos en el tercer piso, en la sección de accesorios para el hogar (homeware).

La colección incluye llaveros, billeteras, portadocumentos, posavasos, individuales, fundas de agendas, estuches, maletines y accesorios de escritorio, entre otros.

La colección se compone de 25 piezas elaboradas con un textil de micelio de hongos.

Rebolledo dijo que 10 productos están disponibles en el e-commerce de Spora -lanzado recientemente como canal de venta directa-, pero en carpeta hay otros 15 desarrollados que se irán liberando durante el año.

Figueroa, managing director de la startup, explicó que cada pieza es única, debido al proceso de crecimiento del micelio, que genera patrones irrepetibles en el material, manteniendo una base de consistencia que permite la producción en serie.

La manufactura se realiza en Ubrique, un pueblo del sur de España, reconocido como un polo de producción para marcas de lujo como Chanel, Dior y Hermès. En Chile, la startup también trabaja con una marca de 70 años de tradición y cuenta con una planta de producción en Renca, en la Región Metropolitana.

En hoteles y museos

Más allá de Harrods, la startup está posicionando su colección en otros espacios. La cadena hotelera de lujo, Peninsula Hotels, con 158 años de historia y 12 propiedades en ciudades como Londres, París y Hong Kong, seleccionó los accesorios de escritorio de Spora para las suites principales de su hotel en Nueva York, en Estados Unidos.

La compañía también tiene una alianza con el Museo de Historia Natural de Londres -que recibe 5 millones de visitas presenciales- para la preservación de la biodiversidad fúngica.

Rebolledo contó que el museo organiza anualmente el evento de fotografía de vida salvaje más grande del mundo, donde lanza productos y alianzas comerciales alineadas con la ciencia y el medio ambiente.

“No hay marcas de micelio que estén llegando a estos lugares a nivel global, y tampoco una marca chilena había llegado a este nivel de lujo”, dijo Rebolledo.

Nuevas verticales de I+D

En paralelo a los biomateriales, Spora avanza en la apertura de nuevas verticales de negocio apalancadas en su plataforma de investigación y desarrollo (I+D).

Todo este trabajo está basado en la investigación y almacenamiento de más de 130 especies de hongos que han registrado desde que comenzaron a operar en 2018.

Figueroa explicó que concibieron la compañía biotecnológica como una plataforma para explorar distintos desarrollos a partir de esta materia prima y llevarlos al mercado.

Comentó que comenzaron a trabajar en una nueva vertical de I+D: salud humana y antienvejecimiento, donde la meta es desarrollar un fármaco basado en psilocibina -compuesto activo presente en ciertos hongos- para tratar desórdenes mentales como trastornos del ánimo asociados a dolor crónico, con potencial para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer a través de la desinflamación celular.

Rebolledo dijo que hay estudios recientes que respaldan las propiedades antienvejecimiento de esta molécula.

La compañía acumula tres hitos en esta línea: desde 2024 asesora al gobierno chileno en temas regulatorios de psilocibina; en 2025 el Instituto de Salud Pública (ISP) le otorgó uno de los pocos permisos en Latinoamérica para el descubrimiento de cepas e I+D con la molécula; y se adjudicó el fondo Corfo de Alta Tecnología para un proyecto de dolor crónico y trastornos del ánimo, con un presupuesto de US$ 800 mil a cuatro años.

No obstante, debido al proceso regulatorio que tendrían que sortear para desarrollar un fármaco, planean monetizar esta vertical con nutracéuticos de entrada más rápida al mercado.

Una tercera vertical en etapa temprana apunta a proteínas alternativas basadas en hongos para alimentación animal y humana.

Spora, que emplea alrededor de 50 personas, ha redistribuido sus recursos con mayor peso en el área comercial, mientras que los equipos de I+D y producción se fusionaron.