Startup de vehículos autónomos, Recogni, consigue US$ 102 millones para diseñar un chip de IA

Recogni Inc., una startup de inteligencia artificial (IA) que construye tecnología para apoyar vehículos autónomos, recaudó US$ 102 millones en financiamiento después de expandirse al diseño de chips para IA generativa.

La empresa, con sede en San José, California, recaudó una ronda Serie C liderada por Celesta Capital y GreatPoint Ventures. HSBC Holdings Plc y Tasaru Mobility Investments, una subsidiaria del fondo soberano de Arabia Saudita, también participaron en la ronda. Hasta la fecha, la empresa ha recaudado US$ 175 millones. Recogni no proporcionó una valoración.

Fundada en 2017, Recogni diseña chips que ayudan a los vehículos autónomos a detectar objetos con mayor precisión. Pero en los últimos años, los inversores se han retirado un poco de los proyectos relacionados con los autos autónomos debido a los contratiempos de alto perfil de las principales empresas del sector. Las startups de vehículos autónomos de EEUU recaudaron US$ mil millones en 2023, frente a los US$ 11,2 mil millones de dos años antes, según datos de PitchBook.

Recogni parece haber evitado esa disminución en la financiación en parte al diseñar un chip acelerador que puede ser utilizado no solo en sistemas autónomos, sino también para apoyar el desarrollo de modelos de IA generativa, un área que atrae un gran interés entre los inversores. Pero la empresa no está renunciando a los vehículos autónomos.

"El camino hacia el mercado es mucho más rápido para la inteligencia artificial generativa'" dijo el director ejecutivo Marc Bolitho. "Luego, la misma arquitectura se utilizará más adelante en la industria automotriz y en la movilidad autónoma, ya que esos mercados suelen tener ciclos de desarrollo más largos".

El chip

La startup utilizará la última financiación para fabricar y comercializar el chip, llamado Scorpio. Los chips de IA populares actualmente en el mercado pueden ser utilizados para apoyar el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje con vastas cantidades de datos y también para ejecutar estos sistemas de inteligencia artificial.

El chip de Recogni se centrará en una parte más específica del proceso de desarrollo llamada inferencia, en la que un modelo de IA entrenado hace predicciones basadas en nuevos datos. El chip puede operar más rápido y requiere menos energía que algunas alternativas, dijo Bolitho.

Al hacer un chip acelerador, Recogni está ingresando a un campo dominado por Nvidia Corp. Gigantes tecnológicos como Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. (matriz de Google) también están diseñando sus propios chips de inteligencia artificial.