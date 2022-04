Unión Emprendedora, la plataforma social creada por ex Asech para apoyar proyectos de impacto positivo

En incontables ocasiones buenas ideas no logran materializarse por no saber dónde encontrar apoyo, así muchas causas no pueden llegar a flote. En septiembre pasado se creó Unión Emprendedora, una plataforma social para construir causas de apoyo a emprendimientos que generen impacto positivo al país, comenta Felipe Contreras-Haye, uno de los fundadores y exvicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).

La organización fue creada por once actores del ecosistema emprendedor, como Alejandra Mustakis, Gina Ocqueteau, Juan Pablo Sweet, Marcelo Guital y María Elba Chahúan, todos ex Asech. Su objetivo es ser un vehículo para causas emprendedoras de triple impacto, que generen bienestar económico, social y medioambiental.

Ocqueteau dice que luego de su salida de la Asech, este grupo no podía dejar en el aire tantas ideas y como no tenían un lugar en el directorio del gremio emprendedor liderado por Marcos Rivas, crearon este proyecto.

El modelo de trabajo de Unión Emprendedora es la colaboración sostenible, a través de mentorías y asesoría a emprendedores, acceso a redes y apoyo para levantar financiamiento, con “liderazgos distribuidos en todo Chile, bien horizontal, bien ciudadano y participativo, distinto a lo que existe hoy ”, afirma Contreras-Haye.

La plataforma basa su accionar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que abarcan temas de pobreza, medio ambiente, justicia social, entre otros. “Los mismos anhelos de la calle que se ven en Plaza Italia”, comenta el emprendedor.

Iniciativas

Unión Emprendedora hoy tiene dos causas. “Yo Creo”, que busca fomentar la industria del talento y la economía naranja -economía creativa- , impulsar el mundo artístico musical, audiovisual y del turismo de la naturaleza. “Tenemos artistas de todos los rubros y empresarios apoyando y queremos iniciar conversaciones’’, dice Contreras-Haye.

La segunda iniciativa es “Compromiso Pyme”, en alianza con la consultora multinacional EY, que busca que las compañías puedan apoyar a cinco o 10 de sus proveedores para aumentar su competitividad. “Una metodología para que las empresas potencien, ayuden y a veces financien a PYME”, comenta Ocqueteau.

La plataforma espera llegar a 10 causas para este primer año, luego multiplicar por tres, y en 2023 llegar a las cuarenta.

Además, en las próximas dos semanas se presentarán frente a 150 organizaciones para trabajar en conjunto y formar alianzas. “Tenemos que trabajar con la Asech, con la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile y tener alianzas con más instituciones”, dice Contreras-Haye.

También buscan colaborar con el Gobierno, “más que presentar petitorios, vamos a construir, haremos creatorios. Queremos presentarnos y conversar antes de que termine el primer semestre”, dice.

Ya tienen alianzas en curso con EY, Bee Partners y Egaña Abogados y adelanta -sin dar detalles- que hay doce empresas que anunciarán próximamente su trabajo con “Compromiso Pyme”. También el empresario comenta que existen alrededor de cien colaboradores que están listos para ayudar.

“Seguimos buscando en Chile, pero como tenemos empresas fuera del país, la idea puede migrar fuera del continente”, sostiene Contreras- Haye.