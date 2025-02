Alibaba gana un papel preciado para impulsar la IA en el iPhone de Apple en China

Un socio local podría ayudar a reavivar las ventas del iPhone en China, que han sufrido a medida que rivales como Huawei Technologies Co. avanzan con smartphones habilitados para IA.

Los iPhones de Apple Inc. utilizarán la tecnología de IA de Alibaba Group Holding Ltd., afirmó el presidente de la firma china, confirmando informes que indicaban que el pionero del comercio electrónico había conseguido un codiciado papel para ayudar a potenciar al iPhone en la principal arena móvil del mundo.

Los comentarios de Joseph Tsai se produjeron después de que las acciones de su empresa alcanzaran un máximo de 2022 en Hong Kong, tras un informe sobre la asociación entre las dos principales empresas tecnológicas. La acción, que había subido hasta un 9.2% el jueves, redujo gran parte de sus ganancias tras los comentarios de Tsai.

Un socio local podría ayudar a reavivar las ventas del iPhone en China, que han sufrido a medida que rivales como Huawei Technologies Co. avanzan con smartphones habilitados para IA. Apple aún no ha ofrecido su conjunto completo de funciones de IA en China debido a regulaciones que exigen que se asocie con una empresa acreditada localmente. Tsai espera que esto sea así a largo plazo, pero no especificó si Alibaba será el proveedor exclusivo de IA para Apple.

Para Alibaba, conseguir el respaldo de Apple representa una victoria en el altamente competitivo mercado de IA nacional. El jueves, Baidu Inc. anunció que haría gratuito su chatbot de IA insignia, emprendiendo su propia incursión para capturar una mayor cuota del mercado.

“Apple ha sido muy selectiva. Hablaron con varias empresas en China, y al final eligieron hacer negocios con nosotros”, dijo Tsai a Jeffrey Katzenberg durante una entrevista en la Cumbre del Gobierno Mundial en Dubái. “Quieren utilizar nuestra IA para potenciar sus teléfonos.”

El fabricante del iPhone aún no ha revelado oficialmente un socio a largo plazo para sus ofertas de IA en el país, tras firmar un acuerdo histórico con OpenAI para integrar ChatGPT en los iPhones a nivel internacional.

China es el mercado más importante de Apple después de Estados Unidos, el mayor mercado para smartphones, computación e inteligencia artificial. Sin embargo, reportó una disminución del 11% en los ingresos provenientes de China durante el trimestre festivo, en parte debido a que está teniendo dificultades para hacer frente a Huawei y otros rivales. Los representantes de la compañía no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La victoria de Alibaba llega en un momento crucial para la IA china y para la empresa en particular, que ganó más de US$ 80 mil millones en valor de mercado en 2025 tras unos años turbulentos.

Esto marca un sorprendente cambio de fortuna para un líder de internet que en su momento fue dominante y que cayó en desgracia entre los inversores durante la represión de Beijing contra los gigantes tecnológicos y una recesión en el consumo post-Covid. Detrás del rally se encuentra el optimismo sobre los esfuerzos de Alibaba para desarrollar sus propios servicios y plataforma de IA, que ganaron tracción tras la presentación por parte de la startup de IA DeepSeek de tecnologías que provocaron una caída en Wall Street.

Alibaba ha subido un 46% desde el mínimo de enero

Se espera que los resultados financieros de Alibaba, programados para el próximo jueves, ofrezcan a los inversores la oportunidad de conocer el progreso de la compañía en sus modelos de IA.

“La aparición de DeepSeek ha generado un nuevo catalizador relacionado con la IA para las acciones tecnológicas chinas”, dijo Andy Wong, director de inversiones y ESG para Asia Pacífico en Solomons Group. “Dentro de este espacio, vemos a Alibaba como una empresa con perspectivas de crecimiento de beneficios más tangibles y bien establecidas a medio plazo.”

Tsai, uno de los primeros lugartenientes del cofundador de Alibaba, Jack Ma, rindió homenaje a su antiguo jefe en Dubái. Pasó gran parte de su tiempo elogiando a Ma como un líder visionario, recordando los primeros días de su historia de fundación.

“Necesitamos manos experimentadas”, dijo Tsai en el escenario.