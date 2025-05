La UE multa a TikTok con 530 millones de euros por enviar ilegalmente datos de usuarios a China

ByteDance Ltd., propietaria de TikTok, fue multada por la Unión Europea con 530 millones de euros (US$ 600 millones) por enviar ilegalmente datos de usuarios a China, y se le advirtió que no hizo lo suficiente para mantener esa información fuera del alcance de los servicios estatales chinos.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, su sigla en inglés), principal regulador de la empresa en Europa, señaló que TikTok infringió las normas del bloque con dichas transferencias de datos y le dio seis meses para suspender todas las transferencias ilegales.

La DPC indicó que TikTok reveló en abril que los datos de usuarios europeos habían sido almacenados en servidores en China, contradiciendo pruebas previas enviadas por la compañía al regulador. Bloomberg reportó previamente sobre la multa.

“TikTok no abordó el posible acceso de las autoridades chinas a los datos personales del EEE (Espacio Económico Europeo) en virtud de leyes chinas contra el terrorismo, contra el espionaje y otras normativas que la propia TikTok identificó como significativamente divergentes de los estándares de la UE”, dijo el subcomisionado de la DPC, Graham Doyle.

TikTok anunció que apelará completamente la decisión y aseguró que nunca ha recibido solicitudes de datos de usuarios europeos por parte de las autoridades chinas, ni ha proporcionado esos datos.

La sanción es la tercera más alta impuesta bajo las reglas del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), después de multas anteriores de 1.200 millones de euros (US$ 1.364 millones) contra Meta Platforms Inc. y 746 millones de euros (US$ 848 millones) contra Amazon.com Inc.

TikTok ya había estado en la mira del regulador irlandés. En septiembre de 2023, fue multado con 345 millones de euros (US$ 392 millones) por presuntas deficiencias en el manejo de los datos personales de menores.

El organismo regulador también ha encendido las alarmas respecto al envío de datos personales de ciudadanos europeos fuera del bloque por parte de grandes tecnológicas.

La investigación irlandesa contra TikTok comenzó en 2021, cuando el entonces jefe del regulador afirmó que los datos de usuarios de la UE podrían ser accedidos por “ingenieros de mantenimiento e inteligencia artificial en China”.

Además de los temas de privacidad, TikTok también está siendo investigado en el marco del reglamento europeo de moderación de contenidos, la Ley de Servicios Digitales, ante sospechas de que no hizo lo suficiente para detener cuentas falsas y la interferencia de potencias extranjeras en las elecciones presidenciales de Rumania del año pasado.

La plataforma también ha sido objeto de investigaciones por su diseño adictivo y por presunto incumplimiento en la protección de menores que utilizan la aplicación.