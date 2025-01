Monique Morrow, experta en tecnología y seguridad: “El próximo paso es desarrollar una caja de seguridad digital para proteger las identidades”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde la necesidad de avanzar en la transparencia y ética de los sistemas de inteligencia artificial (IA), hasta desarrollar un modelo de identidad digital segura, son algunos de los temas que la especialista suiza-estadounidense en tecnología y ciberseguridad, Monique Morrow, abordó con DF, previo a su exposición en el Congreso Futuro 2025.

Morrow es presidenta y cofundadora de The Humanized Internet, una organización sin fines de lucro (ONG) de origen suizo creada en 2017, que busca defender los derechos de grupos vulnerables - como refugiados, víctimas de desastres y migrantes sin documentos-, para brindarles un control seguro y soberano de sus datos. Propone usar inteligencia artificial y blockchain para que las personas puedan guardar sus identidades en una base de datos descentralizada, a la que puedan acceder con una “llave” personal única.

La organización está armando una coalición de ONG’s internacionales y otros actores para construir un consenso global en torno a los derechos digitales soberanos de cada ser humano, lo que servirá de base para que los países avancen en crear sistemas de identidad digital.

La también exChief Technology Officer (CTO) de Cisco, tiene más de 25 años de trayectoria en tecnología y ha destacado como conferencista internacional por su experiencia en ámbitos como ciberseguridad, privacidad, pagos móviles, ética en realidad extendida -término que engloba la realidad virtual, aumentada y mixta- blockchain y tecnologías como la IA.

Actualmente es directora y asesora de varias organizaciones del sector tecnológico. Es venture partner en Sparklabs Accelerator for Cybersecurity and Blockchain en Washington D.C.; directora independiente en la junta directiva de la red de criptomonedas Hedera Hashgraph; consejera y contribuyente en el Foro Económico Mundial en áreas como política de datos, justicia digital e identidad digital.

Es titular de más de 17 patentes y coautora de varios libros, como “The Humanized Internet: Dignity, Digital Identity and Democracy”. En 2018 fue reconocida por la revista Forbes entre las 50 mujeres más importantes del mundo en tecnología y ha recibido varios premios, como el WomenTech Network Global Technology Leadership en 2020.

Este lunes, Morrow expuso en la primera jornada del Congreso Futuro 2025 la charla “IA e internet: hacia un futuro más inclusivo”, donde destacó el avance regulatorio y marcos normativos en el ámbito tecnológico de Chile y su potencial liderazgo para acortar la “división digital” y garantizar el acceso a toda la población a internet y tecnologías y avanzar hacia la inclusión digital.

- ¿El desarrollo de la IA puede acrecentar las desigualdades entre los grupos más favorecidos y los más vulnerables y minorías?

- Sí, y hay un desafío de cómo crear igualdad entre esos grupos. El reto es saber quiénes son los desarrolladores y quiénes son los adquirentes, y luego dónde se distribuye la tecnología. Las empresas quieren ganar dinero, ese es su reto. Así que existe el riesgo de que el abismo se haga aún más grande si no se vigila. Hay que asegurarse de que todo lo que se desarrolle sea transparente en cuanto a su uso y de que haya calidad en todas las sociedades. Si no tenemos cuidado, la gente no tendrá ni idea de lo que se está desarrollando. También hay un llamado a los gobiernos de asegurarse que las personas que salen de la escuela, incluso en los jardines infantiles, empiecen a aprender acerca de la IA y la ética a una edad temprana.

Identidad digital



- Usted ha señalado que existen millones de personas que carecen de una identidad reconocida, lo que deriva en problemas de exclusión social y otros ¿Las tecnologías pueden garantizar identidades digitales seguras y accesibles para estos grupos?

- He estado en campos de refugiados, y he visto que la falta de identidad es un gran riesgo. Siempre he hablado de la necesidad de establecer una caja de seguridad digital, donde las personas guarden sus identidades de forma segura, como lo harían en un banco, por ejemplo. Hay una oportunidad de crear la institución que le entregue esta caja de seguridad digital a las personas, la que podría ser almacenada en un blockchain para siempre, y que podría incluir inteligencia artificial para identificar la imagen y verificar su identidad. Así, por ejemplo, cuando pasan a través de migraciones, la policía puede decir ‘está bien, ahora se le ha dado esta identidad’, una ciudadanía temporal de paso.

Para mí esto es un reto, pero creo firmemente que es una oportunidad, porque si no avanzamos, seguiremos teniendo los mismos problemas, personas apátridas, trabajos ilegales, salarios bajos, incluso víctimas del tráfico sexual.

- ¿Cómo se puede avanzar en crear esta identidad digital y cuál es el próximo paso?

- La identidad digital es un problema difícil, y sin esta caja, la información personal se mete en el sistema informático de alguien, y entonces te conviertes en monetizado, en el producto. Hay diversas formas de entender la identidad digital, por ejemplo, la identidad cultural o aquella almacenada en los teléfonos; todo tiene identidad. La privacidad se vuelve muy importante, y también la seguridad cibernética como un aspecto, y al imaginar estas cajas de seguridad digitales, tus identidades van a tener valor para ello.

El próximo paso es desarrollarlas, y ese es mi llamado a la acción a los expertos en tecnología, a las personas que representan al gobierno, que pueden ordenar el desarrollo de las mismas, para mirar y explorar cómo sería, y crear un producto mínimo viable para experimentar entre provincias, por ejemplo, y luego ir a nivel país.