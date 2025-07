Siete referentes del ecosistema de innovación cuentan qué herramientas de IA usan para mejorar su productividad

Desde la irrupción de ChatGPT, la primera inteligencia artificial (IA) generativa que permitía generar nuevo contenido, imágenes y audio a partir de una instrucción de texto, las grandes tecnológicas y startups de todo el mundo se han volcado a desarrollar nuevos modelos, cada vez más sofisticados y especializados. Sin ir más lejos, los expertos señalan que este será el año de los agentes de IA, asistentes capaces de ejecutar tareas en forma autónoma.

Sin embargo, la aceleración de los desarrollos en torno a la IA y la gran cantidad de herramientas existentes, hace imposible estar al día en el conocimiento y mucho menos decidir cuáles utilizar sin saber de antemano si van a marcar una diferencia en temas de eficiencia, ahorro de tiempo y productividad en tareas laborales y empresariales.

Para ayudar a tomar decisiones, DF consultó a siete referentes del ecosistema de innovación y tecnología qué herramientas usan, cómo las utilizan y cuál ha sido su impacto.

Roberto Camhi, cofundador de Apanio: “Artefactos” de Claude

El inversionista ángel y cofundador y director ejecutivo de Apanio, Roberto Camhi, recomendó los “artefactos” de Claude (el modelo de lenguaje grande de Anthropic), una funcionalidad que permite crear contenido “editable en tiempo real, más allá de una simple respuesta de texto”, a partir de un prompt (instrucción), para diseñar una página web, escribir código, redactar un documento o, su más reciente capacidad: la creación de aplicaciones.

Destacó la facilidad de la herramienta para crear en minutos una aplicación, y que “le vas pidiendo nuevos cambios específicos a lo que estás mirando (la app, por ejemplo) para hacer una depuración, una mejora, una corrección, y lo actualiza en tiempo real sin tener que empezar desde cero”.

Contó que usó esta función para crear una calculadora basada en un modelo matemático específico, que le permitió acelerar la velocidad de cálculo para la rentabilidad de una inversión, versus “armar la fórmula en una calculadora HP o meterla dentro de una planilla Excel y programar la fórmula”.

Señaló que esto va a permitir a futuro desarrollar nuevas tiendas de aplicaciones (como App Store o Google Play Store) monetizables con IA, “ya no hechas por empresas o programadores, sino por personas que tienen necesidades particulares que le sirven a otros”.

Camhi también recomendó Perplexity y destacó su “arquitectura híbrida” y motor de búsqueda en tiempo real, lo que “hace que escanee distintas fuentes simultáneamente para verificar y citar la información”, y señaló que esta contrasta datos en línea de forma simultánea, lo que reduce “significativamente” las alucinaciones.

María Francisca Yáñez, directora de empresas: Diligent Boards y agentes

La directora de empresas y experta en inteligencia artificial, María Francisca Yáñez, dijo que en los directorios en que participa han adoptado -por decisión corporativa- Diligent Boards, un software que integra IA embebida y actúa como portal seguro y centralizado para la gestión de juntas directivas y la colaboración en reuniones.

La herramienta facilita la creación, distribución y acceso seguro a documentos y la colaboración entre los miembros del directorio, para optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de la junta directiva.

“Estamos en una etapa de aprender, explorar y sacarle el mejor valor a la IA de Diligent Boards, pero hasta ahora sirve mucho para lectura previa, actas, comparación de documentos y resultados en el tiempo. Y en un entorno con protección de datos y ciberseguridad, podemos usar IA en favor de la dinámica del directorio y la estrategia de la empresa”, señaló Yáñez.

A nivel personal y “en casos donde no hay data sensible involucrada”, utiliza diversas herramientas y tiene sus propios agentes de IA personalizados (creados con OpenAI y Copilot Studio) que le han permitido una “mayor productividad” para sus tareas y desafíos personales.

“Por ejemplo, tengo un agente que me envía vía email un resumen con las principales noticias y estudios de IA y directorios a nivel global. A otro le pido que sea mi editor, entonces le he cargado muchos escritos y presentaciones mías históricas, y hoy me revisa todo documento que genero”, contó Yáñez.

Bárbara Silva, Singularity Chile: Read AI

La CEO de Singularity Chile, Bárbara Silva, utiliza Read AI, una herramienta de IA para mejorar la productividad en reuniones.

“Es mi copiloto estratégico. Me acompaña en todas mis reuniones -virtuales y presenciales- grabando, transcribiendo y resumiendo automáticamente cada conversación. Pero no se queda ahí: analiza participación, tono y emociones, y me entrega análisis accionables y recomendaciones valiosas. Además, puedo buscar decisiones clave en cualquier conversación pasada en segundos”, comentó.

Silva añadió que la usa todos los días. Por ejemplo, cuando lideró la Mesa de Industrias de la Comisión de Futuro del Senado para diseñar un marco regulatorio y actualizar la política de IA en Chile, integró Read AI como herramienta en su metodología. “Dinamizamos un proceso colaborativo con más de 100 actores, logrando una eficiencia inédita y evitamos la transcripción manual de más de 50 reuniones”, dijo.

Tadashi Takaoka, consultor y director de Metro: Napkin AI y Granola

El consultor en innovación y director de Metro, Tadashi Takaoka, recomendó Napkin AI, una herramienta que permite crear recursos visuales -como gráficos, infografías o presentaciones- personalizables a partir de texto.

“Estéticamente queda muy bonito y es fácil de usar. Además, la IA hace una interpretación de lo que estás escribiendo, entiende la lógica detrás de lo que quieres comunicar”, afirmó.

La usa principalmente para presentaciones de consultoría y le ha permitido reducir el tiempo de creación de recursos visuales de horas a “10 minutos”.

También destacó Granola, un asistente de IA que toma notas de las reuniones “de forma precisa” y con capacidad de entender el contexto de la conversación. Dijo que, a diferencia de otros, este no se agrega a las videollamadas desde el computador, sino que “lo tienes en el celular, lo pones al centro de una mesa, y va tomando notas”.

Takaoka señaló que Granola también protege la privacidad de las reuniones y se integra con el calendario del usuario.

“Estar atento a la hora completa de una reunión es prácticamente imposible, por mucho que tomes nota. Hay momentos que te quedas pensando qué preguntar. Entonces me ha sorprendido que un bloc de notas me pase una o dos ideas que no percibí mientras estaba hablando”, comentó.

Varinka Farren, Hub APTA: Toki y Patsnap

La directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren usa Toki, de Orion Arm, un asistente de IA para la gestión de tiempo que se integra en las aplicaciones de mensajería -como WhatsApp- y transforma las conversaciones de texto, mensajes de voz o imágenes del chat, en planes de acción y alertas de calendario.

“Es bien personalizado, te dice: ‘ojo, tienes una reunión ahora, tienes que comprarle el medicamento a tu hijo, ahora tienes 10 minutos para descansar’. También le puedo mandar una nota de voz e inmediatamente agenda una reunión con una persona determinada. Va mezclando temas profesionales con personales y gestiona tu agenda”, dijo.

Farren destacó que, al integrarse con el calendario, Toki permite acelerar de forma automática las alternativas de horario para agendar citas.

En Hub APTA, en tanto, usan Patsnap, una plataforma impulsada por IA que ayuda a las empresas en la gestión de la investigación y desarrollo (I+D) y la propiedad intelectual (PI). Proporciona herramientas para analizar las tendencias tecnológicas, inteligencia de mercados y la gestión del portafolio de PI, lo que permite tomar decisiones informadas y acelerar el proceso de innovación.

“Nos muestra la pintura completa de cómo está el mundo en ciertos temas tecnológicos, y la aplicamos a todas nuestras universidades. Entonces, cuando nos mandan una investigación, inmediatamente sacamos un reporte. Puedes incluso preguntarle sobre una patente y te va a explicar de manera simple qué es, es muy completo”, agregó Farren.

Alan García, Sofofa Hub: Superhuman

El director ejecutivo de Sofofa Hub, Alan García, usa Superhuman, una aplicación de correo electrónico enfocada en la productividad para ahorrar tiempo y gestionar la bandeja de entrada de manera más eficiente.

“Tiene tres grandes características. La primera es su velocidad y eficiencia, es muy rápido y con atajos de teclado. Prepara respuestas automatizadas con IA para que no tengas que redactarlas, resume todos los correos y los categoriza. También tiene un sistema de búsqueda muy bueno y se sincroniza con tu agenda y calendario para buscar espacios para reuniones”, explicó García.

El ejecutivo dijo que su uso le permite ahorrar entre dos a tres horas semanales de tiempo.

“Recibo entre 100 y 200 mensajes al día, y el poder procesar de manera eficiente todo es muy importante. Por eso adopté Superhuman hace más de un año, su valor principal es la organización y priorización de los correos que recibo”, comentó.

Hernán Orellana, consultor y director de empresas: Gemini Pro 2.5

El director de Bci y experto en transformación digital, Hernán Orellana, destacó el chatbot de Google, Gemini Pro 2.5, debido a que esta última actualización transparenta cómo fue su cadena de razonamiento para llegar a la respuesta final.

“Muestra toda su estructura y criterios de razonamiento. Eso es muy potente porque entendiendo esa estructura puedo cambiar el prompt para obtener otra respuesta”, señaló.

Lo anterior, agregó, podría ser una gran ayuda para jóvenes que todavía no tienen su estructura mental de razonamiento desarrollada, y aprender a pensar al utilizar el chatbot como un asistente para, por ejemplo, aplicar métodos científicos.

“A mí me ha ayudado a aumentar la productividad. Primero para el síndrome de la página vacía, es decir, cuando quiero hablar de algo y no sé cómo empezar, Gemini ayuda mucho. También para entregarle un texto y que optimice la gramática y estructura”, afirmó.