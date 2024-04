¿Cercos para jardines con paneles solares? La caída en los precios masifica la opciones en algunos países de Europa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los paneles solares se han vuelto tan baratos que se están utilizando para construir cercas de jardín en los Países Bajos y Alemania, debido a un auge en la producción china que satura el mercado global.

Los paneles capturan menos luz solar cuando se usan como cercas que cuando están en los techos, pero el proceso ahorra en costos laborales y de andamios, según analistas y publicaciones en redes sociales de hogares que los han instalado.

"Esto es resultado de que los paneles solares se han vuelto tan baratos que los estamos colocando en todas partes", dijo Jenny Chase, analista principal de energía solar en BloombergNEF. "Dado que el costo de instalación, mano de obra, andamios, es la gran mayoría del costo de instalar un sistema fotovoltaico en el techo, puede tener sentido".

"¿Por qué construir una cerca cuando puedes simplemente colocar un montón de paneles solares, incluso si no están alineados exactamente con el sol?" dice Martin Brough, jefe de investigación climática en BNP Paribas Exane. "Cuando los propios paneles son increíblemente baratos, las limitaciones son los costos de instalación y los sitios... obtienes un poco de mentalidad de 'hazlo tú mismo'".

El suministro global de paneles solares alcanzará los 1,100 gigavatios para fines de este año, o tres veces la demanda actual prevista, estima la Agencia Internacional de Energía. Un exceso de fabricación en China está impulsando esta tendencia, dijo.

Al mismo tiempo, las instalaciones se han vuelto más costosas, principalmente debido al aumento de los costos laborales, y la espera para que los paneles se conecten a las redes eléctricas está poniendo a prueba la paciencia de la industria y los hogares. Los problemas de capacidad de la red afectan a la mayoría de los países y no pueden resolverse fácilmente ni rápidamente.

Longi Green Energy Technology, uno de los mayores productores de paneles del mundo, dijo recientemente que había despedido a miles de trabajadores de fábricas debido al exceso de oferta que ha llevado a los fabricantes chinos a retirarse.

La situación europea

En Europa, los ejecutivos de la industria advierten de problemas inminentes para un sector que ha sido plagado de pérdidas de empleo, quiebras y cierres en los últimos meses.

La Comisión Europea dice que se comprometerá a "evaluar todas las pruebas de prácticas supuestamente injustas" y mejorar el acceso de los fabricantes de paneles solares a los fondos de la UE, según un plan preliminar visto por el Financial Times y que se firmará con ministros de energía de la UE y grupos industriales el 15 de abril. Pero esto es poco probable que satisfaga a la industria.

Alessandro Barin, director ejecutivo de FuturaSun de Italia, que fabrica paneles en China para vender en Europa, dijo que las cajas de paneles habían estado sin vender en puertos y almacenes incluso después de un cierre de fábrica, cuando se extendió el cierre por las vacaciones del Año Nuevo lunar a tres semanas en lugar de una semana normal.

Un panel solar costaba US$ 11 centavos por vatio a fines de marzo, la mitad del precio que tenía en el mismo período del año pasado, según BloombergNEF, y se esperaba que cayera aún más en una "carrera hacia el fondo" a medida que los fabricantes competían por deshacerse del exceso de oferta.

Por debajo de una "línea roja" de 15 centavos por vatio, no sería posible que la empresa invirtiera seriamente en la fabricación europea, dijo Barin. "No vas a hacer eso con un margen loco que no va a pagar por nada".

Sin más apoyo de la UE, una fábrica que Barin planea abrir cerca de Venecia será un productor de "megavatios" en lugar de uno "gigavatios" globalmente significativo, según él.

El Consejo Europeo de Fabricantes de Paneles Solares advirtió en febrero que los fabricantes europeos de paneles pronto comenzarían a cerrar si no se proporcionaba asistencia de emergencia.

El fabricante francés de paneles solares Systovi ha dicho que está buscando compradores, citando "una aceleración repentina en el dumping chino". La empresa energética francesa EDF dijo al FT que su productor de paneles solares, Photowatt, "enfrentaba dificultades para encontrar un equilibrio económico".

Esto sigue al cierre del grupo REC en Noruega en noviembre de su fábrica que produce polisilicio, un material clave en los paneles solares, y a la declaración de Meyer Burger Technology de Suiza de que cerraría una planta de paneles solares en Alemania, una de las más grandes de Europa, y centraría sus esfuerzos en los EEUU.

La experiencia norteamericana

Incluso en los EEUU, donde los fabricantes de piezas de energía solar tienen acceso a subsidios bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por su sigla en inglés) de US$ 369 mil millones, la industria nacional está decayendo.

Las importaciones del sudeste asiático, de donde EEUU obtiene la mayor parte de sus paneles solares, se venden a un precio más bajo que los fabricados en EEUU, incluso al tener en cuenta los aranceles.

Esto crea dificultades para empresas como Cubic PV, respaldada por Bill Gates, que en febrero canceló planes para construir una fábrica de obleas solares de 8GW anunciada poco después de que se promulgara la IRA en 2022, citando un "colapso dramático" en los precios.

"El ambiente es sombrío... No crea las condiciones para el éxito para los fabricantes nacionales, especialmente en esta frágil etapa inicial de crecimiento", dijo Danielle Merfeld, directora de tecnología de Hanwha Q-Cells, uno de los mayores fabricantes de piezas solares en los EEUU.

Hablando en una fábrica solar en Georgia el miércoles, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, presionó a China para que dejara de inundar el mercado con exportaciones baratas de tecnología verde.

Pero Sumant Sinha, director ejecutivo de ReNew, un importante proveedor de energía eólica y solar en India, se quejó de que la propia ayuda estatal de EEUU para la energía solar estaba poniendo en peligro las ambiciones de India de presentarse como un productor de paneles solares de bajo costo y una alternativa a la dependencia de las importaciones chinas.

“¿Es ese enorme subsidio la mejor inversión para el mundo en su conjunto? No lo es, pero está sucediendo porque EEUU quiere crear sus propios empleos... globalmente, el cambio climático está siendo tomado como rehén".

Para algunos observadores de la industria y defensores del cambio climático, incluida la Agencia Internacional de Energía, los problemas de exceso de oferta son una consecuencia de las buenas noticias del notable auge en la energía solar que surgió como respuesta al apretón energético causado por el corte en el suministro de gas ruso debido a la guerra en Ucrania.

El aumento en los precios de la energía resultó un incentivo para que los hogares instalaran paneles para ahorrar en las facturas y vender electricidad verde de vuelta a la red.

Ian Rippin, director ejecutivo de MCS, que realiza controles de calidad en instalaciones solares en el Reino Unido, dijo que las fluctuaciones de la "montaña rusa solar" de la industria eran impulsadas por el apoyo gubernamental inconsistente a través de reembolsos o subvenciones, y la inconstancia de los clientes hogareños sobre el costo de pagar la instalación.