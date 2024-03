El CEO de Nvidia se enfrenta a las altas expectativas de los inversionistas en la Conferencia sobre IA en California

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Faltan pocos días para la conferencia anual sobre inteligencia artificial de Nvidia Corp y hay grandes expectativas de que el fabricante de semiconductores ofrezca noticias que mantengan el vertiginoso repunte de sus acciones.

Nvidia GTC, el evento sobre tecnología de unidades de procesamiento gráfico de la empresa, se ha convertido rápidamente en una conferencia mundial sobre inteligencia artificial para desarrolladores. Se celebrará del 18 al 21 de marzo en San José, California, y su CEO, Jensen Huang, intervendrá el día de la inauguración. Sus comentarios podrían ayudar a las acciones de Nvidia a poner fin a un periodo de volatilidad y reanudar su subida de más del 80% este año.

"Es un gran catalizador porque probablemente darán más información, no sólo sobre la penetración en el sector", dijo Ted Mortonson, estratega del sector tecnológico de Robert W. Baird & Co. Comparó la reunión con el lanzamiento anual de productos de Apple Inc.

Huang suele dar el pistoletazo de salida al evento con la presentación de nuevos productos y un esbozo de su última visión de hacia dónde se dirige la tecnología. Estará bajo presión para mostrar innovaciones que puedan replicar el éxito salvaje de los chips H100 para centros de datos y consolidar la posición de liderazgo de Nvidia en este lucrativo mercado.

Woodstock de la IA

La aparición de este año tiene más peso después de que las ganancias de Nvidia en 2024 por sí solas añadieran un billón de dólares en valor de mercado para la empresa, catapultándola a una posición como la acción de mayor rendimiento en el índice S&P 500. Ha sido un camino lleno de baches para los inversores desde el cierre récord del 7 de marzo: el martes, las acciones superaron la peor caída de dos días en cinco meses, para volver a caer el miércoles.

Es probable que parte de esa volatilidad se deba a que los operadores se están posicionando de cara al acontecimiento de la semana que viene. Los datos de opciones muestran que los inversores están pagando una prima cada vez mayor por las opciones de compra para beneficiarse de una subida de los precios a medida que se acerca la reunión, especialmente en los contratos a corto plazo.

"Es como las presentaciones de los productos de Apple: todo el mundo intenta adelantarse", afirma Mortonson. "La pregunta del millón es si se consigue vender en las noticias posteriores a la presentación principal de Jensen".

El evento es tan importante para las acciones que los analistas de Bank of America dirigidos por Vivek Arya lo han bautizado como el "Woodstock de la IA". Han elevado su precio objetivo de Nvidia de US$ 925 dólares a US$ 1.100 antes de la conferencia.

Incluso después de casi cuadruplicarse en los últimos 12 meses, la valoración de Nvidia sugiere que todavía hay margen para nuevas ganancias, según BofA. La acción cotiza ahora a un múltiplo más bajo que cuando se lanzó ChatGPT en noviembre de 2022, escribió Arya.

Y Wall Street es abrumadoramente alcista con Nvidia de cara al evento. La empresa cuenta con 60 valoraciones de compra, siete de mantenimiento y cero de venta entre los analistas consultados por Bloomberg.

"Me siento muy cómodo y confiado en el nivel de demanda y en la subida de casi todas las estimaciones que he visto por ahí, incluyendo probablemente las nuestras para los próximos 12 a 18 meses", dijo en una entrevista Matthew Ramsay, analista de TD Cowen. Ramsay tiene una calificación de "outperform" y un precio objetivo de US$ 900 para Nvidia.

Expectativas altas

Aunque las expectativas son positivas de cara al evento de San José, tanto los analistas como los inversores son conscientes de que las acciones de Nvidia cotizan cerca de niveles de sobrecompra técnica que podrían provocar otro retroceso. Debido a su tamaño -este año se ha disparado hasta situarse entre los tres mayores valores del S&P 500-, los movimientos bruscos en cualquier dirección podrían hacer oscilar todo el mercado.

Nvidia "es un nombre del que se tienen expectativas muy altas, por lo que tiene la presión de seguir rindiendo", afirma Chris Carey, gestor de carteras de Carnegie Investment Council. "Si no lo hacen, será una sorpresa a corto plazo, y también una oportunidad".

Mezclado con las preocupaciones de que el bombo en torno al liderazgo de Nvidia en IA se cocine en las acciones, también existe la posibilidad de un impulso más positivo, dependiendo de lo que salga de un evento que históricamente ha dado un impulso a las acciones.

"Hay tanta especulación y tanta sobreexuberancia en torno a este nombre que ya no se negocia por valoración", afirma Mortonson. "Es creer en el sueño, por así decirlo, y el sueño está sucediendo".