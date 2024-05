La startup de IA de Elon Musk recibe nuevos fondos de Andreessen, Lightspeed y Sequoia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

xAI, la startup de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk detrás del chat de IA generativa Grok, aseguró un nuevo respaldo de los gigantes del capital riesgo de Silicon Valley Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital y Tribe Capital, con lo que el multimillonario de la tecnología se acerca a una ronda de financiamiento que valora la firma en US$ 18 mil millones.

Los inversionistas se han comprometido a unirse a la última ronda de xAI, con la que Musk pretende recaudar cerca de US$ 6 mil millones, según personas familiarizadas con las negociaciones, lo que dejaría a la firma en el reducido grupo de decacornios -startups valorizadas en más de US$ 10 mil millones- donde figuran las líderes de IA generativa, OpenAI y Anthropic.

Sin embargo, un inversionista implicado en la ronda dijo que al jefe de Tesla y X le faltan "unos cientos de millones de dólares" para alcanzar ese objetivo.

Lightspeed, Tribe y Sequoia declinaron hacer comentarios. Andreessen Horowitz y Musk no respondieron a la solicitud de comentarios.

La batalla por la IA

El acuerdo de financiamiento se produce en un momento en el que Musk quiere asegurarse la potencia financiera necesaria para alcanzar a los líderes del mercado OpenAI, Anthropic y Google, que han lanzado modelos de IA generativa más potentes que xAI.

Su argumento para los inversores, es que xAI puede ganar terreno gracias a su conexión con las otras empresas que dirige, que podrían proporcionar tecnología, datos e ingresos iniciales como clientes de la startup.

La ronda de financiamiento daría a xAI una valoración post-money de US$ 24 mil millones una vez tenida en cuenta la nueva inversión, y ayudaría a la startup a desarrollar nuevas versiones de su chatbot Grok.

Musk fue cofundador de OpenAI antes de abandonarla en 2018 tras desacuerdos con el CEO, Sam Altman, sobre la dirección de la investigación.

Musk ha demandado desde entonces a OpenAI y Altman, alegando que habían comprometido la misión original de la startup de construir sistemas de IA para el beneficio de la humanidad, una demanda que OpenAI ha desestimado como "frívola".

Musk ha prometido ser más transparente en su búsqueda de la inteligencia artificial general -el punto en el que las máquinas tienen mayores capacidades cognitivas que los humanos- que rivales como OpenAI.

También se ha comprometido a construir una "IA que busque la máxima verdad", criticando los modelos actuales que, en su opinión, han sido entrenados para ser políticamente correctos.

Un inversionista se mostró convencido por el discurso de Musk, pero advirtió de que xAI va "por detrás" de sus rivales. "Para ponerse al día necesita gastar miles de millones de dólares en H100 (chips) e infraestructura", advirtió la persona.

Detalles de la ronda

Durante la recaudación de fondos de xAI, inversores como Sequoia y Andreessen, que ya han respaldado empresas de Musk como X y SpaceX, tuvieron derecho preferente a respaldar a la empresa de inteligencia artificial y adquirir hasta el 25% de las acciones, según las personas familiarizadas con las conversaciones.

Otro inversor de Silicon Valley añadió que gran parte de la ronda de financiamiento se había obtenido a través de bancos y sociedades instrumentales, incluso fuera de Estados Unidos.

Otro inversionista que participó en la ronda dijo que le preocupaba que los inversores que habían planteado cuestiones sobre otros proyectos de Musk se hubieran quedado fuera de la ronda de de xAI.

"El equipo detrás de xAI es realmente bueno, así que no estoy preocupado por nuestra inversión, pero me preocupa el enfoque", dijo la persona. "No es inclusivo, no es Silicon Valley".

El Financial Times informó por primera vez en enero de que xAI estaba en conversaciones para recaudar hasta US$ 6.000 millones.

Había encargado a Morgan Stanley que coordinara las conversaciones con posibles inversores de todo el mundo, incluidos fondos soberanos, oficinas familiares e inversores minoristas de Oriente Medio y Hong Kong.

En ese momento, Musk dijo en un post en X: "xAI no está recaudando capital y no he tenido conversaciones con nadie en este sentido."