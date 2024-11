OpenAI se sube al carro de los agentes de IA: desarrolla un software capaz de cumplir tareas con supervisión mínima

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

OpenAI está preparando el lanzamiento de un nuevo agente de inteligencia artificial cuyo nombre en clave es Operator, que puede utilizar un computador para realizar acciones en nombre de una persona, como escribir código o reservar viajes, según dos personas familiarizadas con el asunto.

En una reunión de personal celebrada el miércoles, la dirección de OpenAI anunció planes para lanzar la herramienta en enero como una vista previa de investigación y a través de la interfaz de programación de aplicaciones de la empresa para desarrolladores, dijo una de las personas, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El lanzamiento previsto forma parte de un impulso más amplio de la industria hacia los agentes, o software de IA que puede completar tareas de varios pasos para los usuarios con una supervisión mínima. Anthropic presentó un agente similar capaz de procesar en tiempo real lo que ocurre en el ordenador del usuario y actuar en su nombre. Microsoft Corp., partidaria de OpenAI, también lanzó hace poco un conjunto de agentes diseñados para enviar correos electrónicos y gestionar registros de trabajadores. Y se dice que Google, de Alphabet Inc., está preparando el lanzamiento de un agente de IA, según The Information.

OpenAI ha estado trabajando en varios proyectos de investigación relacionados con agentes, según tres personas. El que está más cerca de completarse será una herramienta de uso general que ejecute tareas en un navegador web, dijo una de las personas.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, insinuó el cambio a los agentes en respuesta a una pregunta el mes pasado durante una sesión de Ask Me Anything en Reddit. "Tendremos modelos cada vez mejores", escribió Altman. "Pero creo que lo que se sentirá como el próximo gran avance serán los agentes", dijo.

OpenAI y sus competidores han visto cómo disminuían los beneficios de sus costosos esfuerzos por desarrollar modelos de IA más avanzados.