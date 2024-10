DF Lab Opinión/Los riesgos en ciberseguridad para las startups

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el acelerado mundo de las startups, donde la innovación y el crecimiento son la prioridad, la ciberseguridad puede pasar a un segundo plano. Sin embargo, la transformación digital y la creciente dependencia de la tecnología también la han convertido en un tema crucial y que ya no sea considerado como una tarea secundaria. Las prácticas básicas de protección, como la formación del equipo en seguridad digital o la gestión adecuada de contraseñas y el cifrado de datos sensibles se ha vuelto una prioridad.

Mientras las grandes empresas tienen recursos y equipos dedicados para proteger sus sistemas, las startups suelen enfrentar desafíos en este ámbito, con recursos limitados tanto financieros como humanos, por ello, implementar soluciones de ciberseguridad se convierte en una tarea costosa tanto por el presupuesto como la disponibilidad de personal especializado para gestionarlas.

Sin embargo, la rapidez de las empresas emergentes para adaptarse a nuevas soluciones tecnológicas les permite implementar sistemas de ciberseguridad modernos y eficientes, diseñados específicamente para proteger infraestructuras basadas en la nube. Además, al no depender de sistemas heredados, pueden integrar soluciones avanzadas desde el inicio.

Al priorizar la ciberseguridad, una startup no solo protege sus datos, sino también la confianza de sus clientes. Tener protocolos de seguridad robustos puede ser una ventaja competitiva frente a competidores que descuidan este aspecto. Los clientes valoran la seguridad de su información y están dispuestos a trabajar con empresas que demuestren compromiso con la protección de datos.

Adoptar prácticas de ciberseguridad adecuadas permite cumplir con lA regulaciones locales e internacionales. Cumplir con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o la Ley de Protección de Datos Personales en Chile, garantiza que la empresa no enfrente sanciones por negligencias de seguridad.

Para las startups, la ciberseguridad es un desafío. Mientras que implementarla desde el principio ofrece claras ventajas, como la protección de datos y una mejor reputación, las barreras de costos y la falta de conocimiento especializado pueden hacer que este tema se posponga. No obstante, los riesgos a los que se exponen al no priorizar la ciberseguridad pueden ser devastadores. Las startups deben ser conscientes de que la inversión en ciberseguridad no es opcional, sino una necesidad crítica para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado actual.

Un tema adicional muy importante para considerar también en este ecosistema de startups dice relación con el uso intensivo de la IA, la cual continúa avanzando, pero también se ha convertido en un poderoso desafío para la ciberseguridad. Dado que las amenazas cibernéticas han evolucionado en complejidad e ingenio. Es debido a esto, que la IA se debe utilizar con cautela, ya que, aunque ofrece grandes beneficios en este ámbito, también puede ser aprovechada por los hackers para perfeccionar sus tácticas convirtiéndola en una amenaza.