Fundación Kodea advierte necesidad de acelerar formación de profesores en tecnologías digitales

La pandemia dejó al descubierto la necesidad de incorporar la tecnología en distintos ámbitos, incluso en la enseñanza universitaria, donde no todas las carreras avanzan a la par y la formación de profesores es una de las rezagadas.

Así lo reveló el estudio de Fundación Kodea y BHP Foundation sobre formación inicial docente en Ciencias de la Computación (CC), el que concluyó que si bien hay conciencia de la necesidad de abordar estas materias en las las carreras de educación, no saben cómo implementarlo en el currículum.

El estudio, que consideró 93 encuestas y 15 entrevistas a directores de carreras de pedagogía y expertos, analizó la capacidad de las escuelas de educación para hacer reformas curriculares e integrar la enseñanza de las ciencias de la computación y habilidades digitales a los futuros profesores, de manera que colegios y escuelas puedan enseñarlas a sus alumnos.

Claudia Jaña, directora de Educación de Fundación Kodea, señaló que el estudio detectó que no existe un estándar único de cuáles son las competencias tecnológicas que deben tener los futuros docentes; que los estudiantes no toman estos cursos -incluso si tienen acceso- “porque no existe la obligatoriedad en el currículum”, y que las universidades no se han puesto de acuerdo ni hay una conversación en torno a las necesidades tecnológicas del profesor del siglo 21.

“Las carreras de pedagogía están un poco atrasadas respecto a la conversación que sí se está dando en otras carreras”, afirmó Jaña.

El informe establece que casi la mitad de los directores de las escuelas consultados no conoce experiencias de enseñanza de CC y un 58% cree que no tiene suficientes académicos formados en estas materias.

En lo positivo, un 80,6% considera incorporar la formación de ciencias de la computación en el futuro y entre un 69% y 80% dijo tener recursos tecnológicos necesarios para hacerlo.

Si bien todas las carreras de pedagogía incorporan actividades que ejercitan habilidades digitales, estas se concentran en tareas como ofimática -automatización del trabajo de oficina-, búsqueda de información, interacción con materiales del curso y la creación de materiales educativos.

No obstante, de cara a sumar tecnologías y habilidades digitales en un futuro cercano, las más mencionadas fueron ciudadanía digital (40,9%); comunicación y redes (39,8%) y pensamiento computacional (30,1%), y las menos, machine learning e inteligencia artificial (12,9%), ciberseguridad (14%), diseño de videojuegos (16,1%) y robótica (17,2%).

Desafíos

Jaña explicó que países como Israel, Reino Unido y Argentina han incorporado estas materias de forma obligatoria en el currículum de las carreras de educación.

Comentó que el Ministerio de Educación si bien se ha enfocado en cómo promover hoy el uso de herramientas digitales y metodologías en las aulas, está realizando el Congreso Pedagógico, el primer paso para materializar un gran cambio curricular en 2026, y que apunta a recoger el aporte ciudadano. Este insumo se entregará al Consejo Nacional de Educación, encargado de llevar a cabo las modificaciones para que las universidades cambien los currículum de sus carreras.

Para Jaña, sin embargo, el tema debe comenzar a resolverse antes de esa fecha, porque casi tres años más es “mucho tiempo, por eso planteamos que la necesidad más urgente hoy es incorporar estas nuevas enseñanzas a la carrera docente”.

Señaló que los estudiantes que ya están cursando pedagogía “debieran incorporar al menos metodologías de trabajo con escolares” en temas relacionados, por ejemplo, a ciudadanía digital -obligaciones y derechos en este mundo- e incluso, inteligencia artificial.

“Todo lo que tiene que ver con algoritmo, la resolución de problemas, la educación basada en proyectos, son súper buenos ejemplos de cómo cambió la lógica del estudiante sentado solo, al estudiante en grupo resolviendo un desafío. Ya eso lo incorpora la ciencia de la computación, porque hablamos de las habilidades del siglo 21”, afirmó Jaña.

El reporte realiza una serie recomendaciones, entre ellas, definir las competencias tecnológicas esenciales para los próximos docentes y establecer la obligación para los estudiantes de pedagogía, de cursar al menos tres asignaturas: formación de habilidades digitales nivel usuario; uso de tecnologías digitales para la enseñanza; y un curso electivo en formación avanzada, en temas como ciudadanía digital, programación, robótica o inteligencia artificial.