La inteligencia artificial generativa está redefiniendo las habilidades laborales

La velocidad del cambio tecnológico está redefiniendo las competencias y habilidades que requerirán las personas. Mientras los países siguen ocupados en reconvertir a los trabajadores que quedaron obsoletos por la automatización y robótica, a fines de 2022, surgió la inteligencia artificial generativa (IA gen), la que está desafiando a repensar las capacidades que requerirán las personas ante esta nueva ola de herramientas.

La IA gen, cuyo primer modelo en llegar en forma masiva a los consumidores es ChatGPT, es un gran modelo de lenguaje (LLM, en inglés), capaz de generar texto, imágenes, audio o incluso videos, a partir de una instrucción (prompt) en lenguaje natural, el que opera en la práctica, como un asistente.

El socio de Business Coaching & HR Consulting (BC&C Chile) y director de gestión de personas del Instituto Profesional IACC, Sergio Lehuedé, señaló que los principales cambios que trae esta tecnología están en las competencias técnicas de los trabajadores, y que las habilidades blandas -como la colaboración, la creatividad y la innovación- “es lo que va a liderar el nuevo mercado del trabajo”.

También afirmó que las tareas manuales repetitivas serán cada vez más automatizadas, “mermando la cantidad de ofertas de trabajo que hay en ese segmento”. Agregó en que “un porcentaje importante de la población” va a tener que reinventarse, adquirir nuevas habilidades y actualizar sus conocimientos para poder adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.

La fundadora de People & Partners, Janet Spröhnle, dijo que “estamos viviendo un cambio radical”, ya que el avance de la IA gen es “exponencial, muy fuera de nuestro control”, por lo que enfatizó en la necesidad de “abrazar” esta tecnología y aprovechar las capacidades humanas para poder controlar este avance.

Comentó que esta tecnología va generando contenido e información a partir de algoritmos “que no tienen reflexión, no tiene una inteligencia espiritual, de sentido, de propósito, de profundidad, y estas son capacidades clave que tenemos que activar y desarrollar. La empatía, la escucha, habilidades emocionales y de relacionamiento son áreas que debemos trabajar a fondo”.

Interactuar con la IA

La gerenta general de OTIC Sofofa, Natalia Lidijover, dijo que los trabajadores deberán hacerse cargo de identificar tanto sus habilidades como las brechas que existen para poder vincularse con el futuro del trabajo.

“De los que aprendimos en el mundo humanista está lleno de habilidades que son necesarias, pero de nada sirve si no aprendes a interactuar con IA, porque en dos minutos más vas a ser analfabeto. Pero eso no va a pasar hoy, porque aún está lleno de gente que todavía no la usa en su trabajo”, dijo.

En tanto, Spröhnle comentó que, para sacar partido a las ventajas competitivas que ofrece esta tecnología, será necesario “entender que esta no es suficiente y que el humano es mucho más valioso e infinito”, por lo que las personas deberán desarrollar también capacidades como el liderazgo, la creatividad o la resolución de problemas.

Según Lehuedé, en el corto plazo, el uso de IA e IA Gen en las empresas seguirá aumentando, por lo que subrayó la importancia que tendrán las personas en su manejo, y la necesidad de que estas adopten las habilidades necesarias para poder operarlos y crear nuevas tareas en conjunto con la robótica.

“En el mundo de la medicina, por ejemplo, las tareas van a seguir siendo realizadas por humanos, pero apoyadas también por elementos robóticos y por la IA, que vamos a ver cada vez con más frecuencia en nuestro día a día, por lo que tenemos que ponernos de acuerdo en seguir avanzando para sacarle el máximo provecho”, comentó.

Impacto

Lidijover, comentó que el avance de la IA Gen ha contribuido en la productividad laboral y ha agregado valor en diferentes sectores, por lo que destacó que, más que reemplazar ciertas labores, los perfiles laborales se “desplazarán” hacia las nuevas demandas que trae esta tecnología.

Señaló que la OTIC Sofofa junto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), el Ministerio del Trabajo, la Universidad de Stanford y el economista Juan Bravo de la Universidad Diego Portales están realizando una investigación en torno a las 100 ocupaciones donde más chilenos trabajan.

Explicó que, entre sus objetivos, se busca medir el impacto de sistemas de la IA Gen en diferentes funciones, y “por ejemplo, encontramos que el 70% de las tareas que hace un profesor se pueden reducir a la mitad del tiempo usando esta tecnología”.

También dijo que la inteligencia artificial generativa está impactando en diferentes profesiones, desde abogados hasta programadores.

Por ejemplo, en el caso del Cenia, ya no hay programadores que codifiquen directamente, “todos trabajan con una IA a la que le promptean para generar código”, comentó.