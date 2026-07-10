Blue Origin, de Jeff Bezos, y ronda de US$ 10 mil millones: ¿Qué chilenos trabajan ahí?
Uno de ellos es el ingeniero Francisco Vásquez, que se sumó la semana pasada al equipo de Systems Integration en la base de Cabo Cañaveral.
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Esta semana trascendió que Blue Origin, la compañía de exploración espacial fundada por Jeff Bezos -el también creador de Amazon- está negociando una ronda por US$ 10.000 millones que valoriza a la firma en US$ 130.000 millones. Sería la primera vez en 25 años que inversionistas externos entren a la propiedad de la firma.
La prensa especializada leyó el movimiento como una respuesta de Bezos a Elon Musk, cuya empresa, SpaceX, tuvo una mega IPO el mes pasado.
Y, como suele ocurrir en estas grandes firmas, participan distintos chilenos. Uno de ellos es el ingeniero Francisco Vásquez, que se sumó la semana pasada al equipo de Systems Integration en la base de Cabo Cañaveral. Estudió Dibujo y Modelamiento Arquitectónico y Estructural en el Duoc UC y luego ingeniería en Ferris State University, en Michigan. Antes de llegar a Blue Origin pasó por el L’SPACE Program, la academia virtual de la NASA que entrena a estudiantes de ingeniería y ciencias en el diseño de misiones espaciales. La semana pasada anunció su arribo. “Formaré parte de la construcción del futuro de la exploración espacial”, escribió en LinkedIn.
Otro chileno llegó cuatro meses antes. Marcelo Muñoz, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, hizo carrera en Amazon en Seattle y en marzo se incorporó a Blue Origin como software development engineer. “Vengo de un país en el que una oportunidad como esta parece un sueño lejano y ¡ni en un millón de años habría imaginado que algún día diría que trabajo en el campo de la ingeniería aeroespacial!”, publicó.
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