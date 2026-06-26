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SpaceX planea impulsar la telefonía móvil Starlink en el mercado de consumo en EEUU

Esta iniciativa pondría a prueba si el grupo puede convertir su ambición desmedida en un negocio de telefonía para el mercado masivo.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 13:30 hrs.

SpaceX Musk Telefónica empresas Estados Unidos tecnología
<p>SpaceX planea impulsar la telefonía móvil Starlink en el mercado de consumo en EEUU</p>

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