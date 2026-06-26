SpaceX planea impulsar la telefonía móvil Starlink en el mercado de consumo en EEUU

Esta iniciativa pondría a prueba si el grupo puede convertir su ambición desmedida en un negocio de telefonía para el mercado masivo.

SpaceX, la compañía de Elon Musk, comunicó a sus inversionistas que planea lanzar un nuevo servicio de telefonía móvil Starlink para los consumidores estadounidenses, una medida que revolucionaría el mercado multimillonario de redes telefónicas del país.

Según cuatro personas familiarizadas con el asunto, la presidenta y directora de operaciones de la compañía, Gwynne Shotwell, comunicó a los inversionistas durante una reciente gira de presentación de la oferta pública inicial que el grupo estaba considerando lanzar un producto minorista de Starlink y que podría construir su propia red móvil terrestre en Estados Unidos.

Esta medida obligaría a Starlink a desarrollar una nueva oferta minorista mediante la venta de contratos de telefonía móvil a clientes individuales, compitiendo directamente con los tres grandes operadores de redes estadounidenses: Verizon Wireless, AT&T y T-Mobile.

Hasta la fecha, SpaceX ofreció servicios directos al consumidor más limitados en EEUU, prefiriendo dar acceso a sus satélites a grupos de telecomunicaciones como T-Mobile para complementar su cobertura de red existente en zonas rurales.

Aunque no se divulgan los términos de los acuerdos comerciales de Starlink, los analistas creen que la compañía se lleva una comisión de los ingresos generados por aquellos clientes cuyos contratos de telefonía móvil incluyen acceso a sus satélites.

¿Qué busca SpaceX?

La incursión de SpaceX en los contratos minoristas sería una de las expansiones comerciales más significativas de la compañía desde el lanzamiento de Starlink, que ya opera en más de 150 países en todo el mundo ofreciendo conexiones a internet de alta velocidad a través de su constelación de satélites.

Una oferta de telefonía móvil directa al consumidor le daría a SpaceX acceso a un mercado mucho mayor que el que ofrece únicamente la banda ancha por satélite, lo que podría reducir su dependencia de los socios de telecomunicaciones que actualmente actúan como intermediarios entre los satélites de Starlink y los usuarios finales.

SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios.

Estos planes surgen pocos días después de su histórica salida a bolsa, que aumentaron las exigencias de los inversionistas para que el grupo continúe generando un rápido crecimiento y encuentre nuevas fuentes de ingresos.

Durante la gira de presentación de la salida a bolsa, Musk convenció a los inversionistas de sus planes futuros para lanzar centros de datos al espacio y construir una colonia en Marte. Los analistas de Goldman Sachs, su principal suscriptor, pronosticó un aumento de cien veces en sus ingresos por inteligencia artificial, hasta alcanzar los US$ 322.000 millones en 2030.

Si bien SpaceX describe la expansión de Starlink como otro pilar clave de crecimiento en su folleto de salida a bolsa, nunca se ha confirmado públicamente que planee lanzar un servicio móvil minorista.

El desafío móvil de SpaceX

Durante meses se ha especulado sobre los planes de SpaceX en el sector de la telefonía móvil tras el pago de US$ 17.000 millones a su rival EchoStar por licencias de espectro inalámbrico para reforzar su red satelital Starlink el pasado septiembre de 2025. Muchos analistas consideraron que el acuerdo sentaba las bases para una futura oferta pública.

En su folleto de emisión de bonos, al que tuvo acceso el FT, SpaceX afirmó que, si bien preveía que el servicio Starlink Mobile tendría actualmente "el mayor impacto en los clientes de zonas remotas sin cobertura de redes móviles terrestres", sus ambiciones a largo plazo parecían ser más amplias.

A medida que mejore su rendimiento y crezca la constelación de satélites, el folleto informativo sugiere que la empresa "competirá para ser la experiencia de conectividad preferida por nuestros clientes, independientemente de dónde se encuentren, ya sea en zonas rurales, suburbanas o urbanas".

El lanzamiento de un servicio minorista móvil de Starlink para consumidores complementaría además la opción de internet de banda ancha existente de la compañía, que prestaba servicio a 10,3 millones de clientes en todo el mundo en marzo.

Sin embargo, los analistas recibieron estos planes con recelo, advirtiendo que la idea podría ser simplemente una apuesta para obtener mejores acuerdos de los socios de telecomunicaciones de Starlink y alertando sobre los miles de millones de dólares en costos de construcción y espectro de ondas de radio necesarios para desplegar redes móviles.

Según estimaciones de New Street Research, los tres operadores de redes móviles estadounidenses disponen de un total de aproximadamente 1.020 MHz de espectro, mientras que SpaceX solo cuenta con 65 MHz.

David Barden, socio de New Street Research, afirmó que construir una "red inalámbrica en mercados saturados de todo el mundo sería increíblemente difícil".

“Pero, ¿como punto de partida para negociar el mejor acuerdo posible de reparto de ingresos con los operadores de redes móviles? Tiene muchísimo sentido”, añadió.