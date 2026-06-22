SpaceX cae por tercer día consecutivo y pierde US$ 600 mil millones en valor de mercado

La capitalización de mercado de la compañía de Elon Musk se sitúa ahora ligeramente por encima de los US$ 2 billones. (Foto: Bloomberg)

Las acciones cayeron un 16% el lunes, cerrando a US$ 154,60, el nivel más bajo desde el primer día de cotización de la compañía.

Las acciones de SpaceX cayeron por tercer día consecutivo, perdiendo cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado, después de que la compañía liderada por Elon Musk anunciara la venta de bonos con calificación de inversión por primera vez, como parte de lo que se espera sea una masiva ronda de endeudamiento para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial.

Las acciones cayeron un 16% el lunes, cerrando a US$ 154,60, el nivel más bajo desde el primer día de cotización de la compañía. Esto elevó la pérdida acumulada en tres días al 23% y supuso una pérdida de más de US$ 600 mil millones en ese período. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa ahora ligeramente por encima de los US$ 2 billones (millones de millones).

"Los vendedores han recuperado el control. Cualquiera en el mundo que quisiera comprar acciones ya lo ha hecho", afirmó Michael O'Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading.

Los primeros días de cotización de SpaceX tras su histórica salida a bolsa por US$ 75.000 millones se caracterizaron por la volatilidad propia de las nuevas OPI con baja flotación (el 4,2% del total de acciones en circulación estaban disponibles para negociar el primer día) y un gran interés por parte de los inversores minoristas. Aun así, incluso con las pérdidas del lunes, SpaceX se mantiene como la sexta empresa más grande del mundo, con acciones que cotizan un 15% por encima de su precio de salida a bolsa de US$ 135.

El conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial busca recaudar al menos US$ 20.000 millones con la primera emisión de bonos, según informó Bloomberg la semana pasada. SpaceX también firmó un acuerdo multimillonario para proporcionar recursos informáticos a Reflection AI, una startup de IA, según anunció la compañía el lunes.

La apuesta de SpaceX por la inteligencia artificial con la adquisición de xAI de Musk en febrero hizo que los inversionistas siguieran de cerca la salida a bolsa de sus competidores Anthropic PBC y OpenAI, que planean cotizar este mismo año con valoraciones que se estiman en torno a US$ 1 billón.

La actividad de los inversores minoristas en SpaceX, oficialmente denominada Space Exploration Technologies Corp., fue la más fuerte de cualquier salida a bolsa en la historia reciente, con compras netas de US$ 405 millones en las primeras cinco sesiones, según Vanda Research.

Los datos mostraron que los inversores minoristas compraron más acciones de SpaceX la semana pasada que las compras combinadas de las siete empresas líderes del sector. El lunes, los inversores minoristas seguían siendo compradores netos de SpaceX, pero las entradas de capital fueron inferiores a las de la semana anterior, según datos de Vanda.

KeyBanc Capital Markets inició la cobertura de la acción con una recomendación de "ponderar sectorial", la primera calificación equivalente a "mantener" según datos de Bloomberg. Los analistas liderados por Michael Leshock escribieron que SpaceX seguirá siendo líder en lanzamientos espaciales y sectores afines, pero gran parte de su valor a largo plazo ya está reflejado en el precio de sus acciones.

SpaceX "cuenta con importantes vías de crecimiento disruptivo, aunque creemos que esto ya se refleja en su valoración actual y, en nuestra opinión, la relación riesgo/recompensa parece equilibrada", escribió.