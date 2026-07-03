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Cinco bodegas llenas de material y contando: los planes para el enorme Archivo Piñera

La familia del expresidente trabaja junto a la Universidad Católica en un proyecto de largo plazo para conservar y abrir al público el Archivo Sebastián Piñera, que reúne documentos, apuntes, discursos y registros de sus dos gobiernos.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 10:47 hrs.

Piñera Familias Sebastián Piñera Chile expresidente
<p>Cinco bodegas llenas de material y contando: los planes para el enorme Archivo Piñera</p>

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