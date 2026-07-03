Siguen las secuelas tras la declaración de Alvaro Jalaff: Ahora Parque Capital se querella en su contra

La sociedad, en la que el Grupo Patio participa con el 39,95%, acusó a Álvaro Jalaff de haber transferido unos $ 1.054 millones hacia Factop mientras era director y apoderado de Parque Capital. "Ningún apoderado podía firmar por sí sólo", contra argumentó la defensa de Jalaff.

Siguen generándose más aristas que derivan del caso Factop. Ahora fue la sociedad Parque Capital quien se querelló en contra de Álvaro Jalaff, acusándolo del delito de administración desleal.

La sociedad en cuestión, en cuya propiedad participa el Grupo Patio, con el 39,95%, lidera el desarrollo de un complejo o condominio industrial cuyo giro es el bodegaje, almacenamiento y distribución, en 399 hectáreas en la comuna de Lampa.

El proyecto tiene su origen en 2007, y en 2014 -según la acción legal- se formalizó una estructura interna de administración y representación de la sociedad, por la cual Álvaro Jalaff quedó investido como director titular y Apoderado Clase A de la sociedad, calidad que mantuvo hasta 2022.

El caso es que tras desatarse el caso Audio y Factop, una de las aristas que indaga el Ministerio Público es que, en el marco del desarrollo de la iniciativa, durante el 2018 Álvaro Jalaff -a la época CEO de Grupo Patio- habría solicitado al abogado Luis Hermosilla que influyera en una supuesta resolución administrativa favorable para dicho proyecto.

En el detalle, los imputados habrían acordado en 2019 el pago de aproximadamente 10.000 UF como contraprestación por las influencias que realizaría Hermosilla, destinadas a obtener la aprobación de los Informes Favorables para la Construcción requeridos para el desarrollo del proyecto.

Todo esto se deriva de la declaración emitida por el mismo Jalaff a la Fiscalía el pasado 4 de junio, cuando dijo que “con el paso del tiempo y conociendo los hechos que se investigan en la presente causa, tomé conciencia de que Luis, en esa época, era un funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito”. La declaración le permitió a Jalaff acogerse a la figura de la colaboración eficaz y probablemente optar a un juicio abreviado y una salida sin cárcel.

El punto que hace Parque Capital para querellarse por estos hechos es que -a su entender- en aras de obtener los recursos necesarios para cubrir las sumas de dinero acordadas entre ambos imputados, Álvaro Jalaff, “abusando de sus facultades de administración” de Parque Capital autorizó, proporcionando información falsa a los demás administradores de la sociedad, la transferencia de ingentes flujos de dinero hacia Factop. Cifra dicho flujo en $ 1.054.198.220 que afectaron en el patrimonio de Parque Capital.

“El Ministerio Público formalizó dicha investigación respecto de varios imputados, entre los cuales se encontraba el querellado, Álvaro Jalaff Sanz, a quien se le atribuyó participación en el delito de administración desleal, con ocasión de los desvíos de fondos desde la sociedad Parque Capital a Factop. A estos antecedentes, se suman los hallazgos preliminares de las auditorías internas y externas, encomendadas por Grupo Patio en el 2023, en el marco de las cuales se identificaron transacciones entre Parque Capital y la sociedad Factop, en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de septiembre de 2023. Todos estos antecedentes dan cuenta que Álvaro Jalaff, en el mismo tenor de lo expuesto en la audiencia del pasado 22 de junio, en su calidad de director y apoderado Clase A de Parque Capital S.A, abusó de sus facultades de administración, ejecutando actos abiertamente perjudiciales al patrimonio de dicha sociedad”, dice parte de la querella.

Sin embargo, consultado Hugo Rivera, abogado de Alvaro Jalaff, este dijo que la querella presentada por Parque Capital “nos da la posibilidad de entregar todos los antecedentes que hemos recopilado a lo largo de la investigación. También nos permitirá solicitar diversas diligencias que serán útiles a la Fiscalía para dilucidar las responsabilidades y el rol que cada persona tenía en el esquema de la administración superior de Parque Capital y Patio”.

Rivera enfatizó que Parque Capital era administrada por Grupo Patio y además tenía directorio, gerencia, apoderados de distintas clases. “Alvaro Jalaff era sólo uno más de ellos y ningún apoderado podía firmar por sí sólo. Ni Álvaro Jalaff ni su familia eran accionistas de Parque Capital. Por el contrario, Grupo Patio es el dueño de dicha sociedad. ⁠Llama la atención el momento de su presentación, porque no está motivada en ningún dato nuevo: los antecedentes datan en la carpeta de investigación desde julio de 2025”, señaló el abogado.