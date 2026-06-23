Caso Factop: Tribunal sentencia a Topelberg a cuatro años de libertad vigilada en procedimiento abreviado
Debió reconocer culpabilidad en los delitos de estafa y entrega de información falsa al mercado, investigados en la causa.
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La persecución penal por el Caso Factop por parte del Ministerio Público se continúa despejando.
Tras una audiencia realizada este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó el acuerdo de Fiscalía con la defensa de Rodrigo Topelberg y dio paso al juicio abreviado para el empresario imputado por la trama desatada al interior del factoring Factop, de la que era socio junto a los hermanos Ariel y Daniel Sauer.
Tal como lo propuso el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, el tribunal sentenció a cuatro años y un día de libertad vigilada a Topelberg.
Para acceder al procedimiento abreviado, el imputado llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, el que incluyó que reconociera culpabilidad en los delitos de estafa y entrega de información falsa al mercado, investigados en la causa.
De esta manera, Topelberg se sumó a los otros investigados del caso que ya vieron sus causas cerradas: Alberto Sauer; el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías; el excontador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina; y el exfuncionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles.
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