Arajet descarta vínculo con caso de ingreso irregular de menores haitianos a Chile: "Nunca hemos efectuado vuelos chárteres desde Puerto Príncipe a Santiago"

La aerolínea dominicana Arajet descartó las versiones que la vinculan con la llegada irregular a Chile de niños y adolescentes provenientes de Haití. A través de un comunicado de prensa, la compañía aseguró que todas sus operaciones se han realizado “dentro del marco legal vigente chileno”, respetando las leyes y regulaciones migratorias tanto de Chile como de República Dominicana.

Los dichos de la aerolínea se dan luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmara que fue alertada en 2025 sobre vuelos chárter con menores haitianos que no cumplían con los requisitos migratorios. En ese contexto, se identificó a tres aerolíneas que operaban vuelos chárter desde Haití y República Dominicana, entre ellas Arajet.

En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores, relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

En el comunicado de la aerlínea, sostuvieron que “Arajet nunca ha efectuado vuelos chárteres desde Puerto Príncipe (Haití) a Santiago de Chile, como se ha estado informando equivocadamente por parte de algunos medios de prensa”.

En esa línea, la compañia dominicana sostuvo que está interesada en que la situación se clarifique y se “investigue bajo los parámetros de las leyes y las normas que correspondan”. Además, aseguró que está a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones que sean necesarias.

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La aerolínea fue fundada originalmente sobre la base de Dominican Wings y relanzada comercialmente como Arajet en 2022, como una aerolínea basada en el modelo ultra low cost (ULCC), que tiene como inversionista a Bain Capital.

A principios de 2026, la aerolínea recibió su certificación como nuevo miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entidad que representa a más de 370 compañías aéreas, que concentran aproximadamente el 85% del tráfico aéreo mundial. De acuerdo con Informe Aéreo, la certificación de Arajet como miembro de la IATA marcó el regreso de una aerolínea dominicana a la asociación, luego de 30 años sin compañías de ese país dentro del organismo.

Actualmente, la empresa cuenta con 16 aeronaves y vuela a más de 29 destinos en 16 países, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.