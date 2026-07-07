Canciller invita a empresarios de EEUU a invertir en un Chile “estable y competitivo”
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, expuso en la US Chamber of Commerce en Washington ante representantes del sector privado.
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Ante los principales grupos empresariales de Estados Unidos que invierten en Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, expuso esta mañana en Washington en el US Chamber of Commerce, donde los instó a redoblar las inversiones que realizan en nuestro país.
En el marco de su visita a Estados Unidos, el canciller participó en el seminario acompañado del embajador de Chile en EEUU, Andrés Ergas, y del representante norteamericano en Santiago, Brandon Judd, oportunidad en que promovió el comercio bilateral y las oportunidades de nuestro país en el desarrollo de minerales críticos.
El canciller también presentó el programa “Choose Chile” -Elige Chile-, que busca impulsar la inversión de empresas en áreas como tecnología, minería o energía.
Justamente entre los asistentes al encuentro se encontraban representantes de firmas como Walmart, Amazon, Spotify, Google, PepsiCo, Boeing, Merck, Bristol Myers, Gilead Sciences, UPS, y Rio Tinto.
El canciller detalló las propuestas del gobierno que discute el Congreso para fomentar el crecimiento y el trabajo, y que incluyen el proyecto de reconstrucción y reactivación que establece una reducción de los impuestos corporativos, proyección de largo plazo con reglas estables a trtavés de la invariabilidad tributaria y una agilización del sistema de permisos.
"Atraer inversión extranjera es prioritario para nuestro gobierno y entendemos la importancia de ofrecer un entorno regulatorio moderno, competitivo y predecible”, dijo el secretario de Estado.
Pérez Mackenna agregó que “nuestro objetivo no es solamente aumentar las exportaciones, sino que diversificar mercados, atraer inversión extranjera, impulsar el comercio exterior con una visión de valor agregado y fortalecer la integración de Chile en las cadenas globales de valor”, donde Estados Unidos es una gran oportunidad para Chile y viceversa.
El canciller también abordó la importancia de impulsar el comercio exterior, y detalló las oportunidades que ofrece Estados Unidos, actualmente el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio de US$ 35.332 millones.
Destacó la presencia de empresas de Estados Unidos en Chile, en un amplio rango de sectores, desde la minería a los servicios y la agricultura, convirtiendo al país también en el segundo mayor inversionista, con un monto total de US$ 29.455 millones.
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