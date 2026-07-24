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Chile cierra negociaciones para acuerdo comercial con Filipinas y profundiza relación con sudeste asiático

Con este tratado, el número 37 del país, se complementa la red de acuerdos comerciales que nuestro país mantiene con esta región con Tailandia, Singapur, Vietnam, Malasia e Indonesia.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 10:41 hrs.

Amanda Santillán tlc
<p>Chile cierra negociaciones para acuerdo comercial con Filipinas y profundiza relación con sudeste asiático</p>

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