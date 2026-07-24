Chile cierra negociaciones para acuerdo comercial con Filipinas y profundiza relación con sudeste asiático
Con este tratado, el número 37 del país, se complementa la red de acuerdos comerciales que nuestro país mantiene con esta región con Tailandia, Singapur, Vietnam, Malasia e Indonesia.
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La cancillería anunció este viernes que concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) con Filipinas, esto tras un año de negociaciones y que permitirá profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.
Con este tratado, el número 37 de Chile, se complementa la red de acuerdos comerciales que nuestro país mantiene con esta región con Tailandia, Singapur, Vietnam, Malasia e Indonesia.
Además, con este acuerdo el país contará con tratamiento preferencial en más de 10.467 líneas arancelarias para exportar a Filipinas. El acceso preferencial se extiende a aproximadamente el 90% del valor de las exportaciones actuales a ese mercado.
El cierre se dio este viernes, con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien viajó a Filipinas para cerrar este acuerdo y participar en la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático.
En ese contexto, se reunió con la ministra de Comercio filipina, Cristina Roque, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Theresa Lázaro, con quienes celebró el término de esta negociación que complementará la red de acuerdos en la región.
“Este acuerdo contribuirá a la profundización de la relación económico-comercial con el Sudeste Asiático, una región caracterizada por su alto dinamismo y surgimiento de nuevas economías emergentes. Además, reafirma el compromiso de Chile con una política comercial abierta y orientada a la diversificación de mercados, fortaleciendo su presencia en Asia y generando nuevas oportunidades para el desarrollo del comercio exterior chileno”, señaló el canciller.
Además, agregó que la suscripción del CEPA responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos. “Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento”, destacó.
Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, comentó que “una vez firmado el CEPA, Chile se convertirá en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo comercial con Filipinas, lo que refleja el interés de ambos países para promover una mayor integración entre Asia y América Latina”.
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