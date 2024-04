En el Congreso, oficialismo y oposición reciben con disímiles miradas el Imacec de febrero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Según los datos entregados esta mañana de lunes por el Banco Central (BC), se podría inferir que la economía chilena comenzó con pie derecho el mes de abril. Ello, porque el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en febrero un 4,5%, sobre la estimación del mercado. Sin embargo, en el Congreso recibieron la noticia con disímiles reacciones, ya que mientras en el oficialismo asumieron una postura optimista, desde la oposición lo miran con cautela.

Es así como el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), junto con destacar la labor que ha realizado el Ministerio de Hacienda para alcanzar esta cifra, manifestó su certeza de que a partir de ahí “hay un espacio para que pueda haber crecimiento” y que “si los empresarios están con cierto optimismo, aprovechemos ese entusiasmo y veamos si podemos materializar en entendimientos en la política esas ganas de seguir creciendo”.

A juicio del parlamentario oficialista, el hecho de que el crecimiento de la economía fuera mayor al que esperaban algunos sectores, es una “buena noticia” que da cuenta de que “la política fiscal está dando resultados y el Banco Central está haciendo la pega”. Optimismo que lo lleva a vaticinar que “se percibe que la economía va a crecer”.

Lagos Weber recordó que las proyecciones del Ministerio de Hacienda para este año, apuntaban a un 2,5% de crecimiento económico; no obstante, añadió que “es probable que se exceda ese techo que se había propuesto”.

En este escenario, Lagos insistió en que “no voy a ceder en la necesidad de llegar a un entendimiento y seguir hacia adelante”, por lo que espera ver si las ganas de seguir creciendo se pueden materializar “en entendimientos en la política que sean respaldados por el sector privado, tanto para los dueños del capital, como para el sector de los trabajadores organizados”.

Pesimismo en RN

Con menos optimismo recibieron las cifras del Imacec en Renovación Nacional (RN). Así lo evidenciaron los integrantes de la bancada en la Comisión de Economía de la Cámara Baja Sofía Cid y Miguel Mellado. La primera, lejos de coincidir con la sorpresa mostrada por el mercado que había previsto cifras menores, señaló que el guarismo que celebra el oficialismo y el Gobierno “se encuentra dentro de los pronósticos”.

“El Imacec de 4,5% en el mes de febrero estaba dentro de las proyecciones que se tenían y, por supuesto, siempre es bueno tener cifras positivas”, dijo, aclarando que desde su punto de vista “esto es una maratón, no una carrera de 100 metros. Una cifra positiva de un mes puntual no implica necesariamente que se rompa la tendencia”.

Por otro lado, reiteró que las cifras de inversión siguen siendo bajas y que no ve “voluntad real”, por parte del Gobierno, de impulsarla.

Por su parte, Mellado –presidente de la Comisión de Economía– sí admitió que el 4,5% “es bastante sorpresivo” y que le parece muy bien que hayan subido todos los rubros; no obstante, agregó que los números “macro” no se condicen con los “micro”, con lo que los chilenos enfrentan en el día a día, ironizando con que “esperamos que se preocupen de la microeconomía, porque por muchos números bonitos que haya en el macro, con eso no se llena el refrigerador de las personas”.