Oposición se instala con mayoría en Hacienda y prepara censura para sacar a Lagos Weber de la presidencia de la comisión

Un nuevo capítulo de la disputa entre el oficialismo y la oposición por los cupos de la Comisión de Hacienda del Senado se escribió este miércoles, día fijado para que la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presente ante la instancia el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, lo que se llevó adelante en el marco de una fuerte tensión entre los integrantes de la comisión y a las sonrisas y bromas forzadas entre ellos.

A las 10:30 de la mañana, los integrantes de la comisión comenzaron a ingresar –unos 10 minutos antes lo había hecho el senador de Evópoli Felipe Kast, quien reemplazará al comunista Daniel Núñez- y también los consejeros y la presidenta del Banco Central. No llegó Núñez, pese a que aún quedan reclamaciones por delante, según se señaló en la sesión de Sala de ayer martes, cuando la senadora DC Yasna Provoste apeló al artículo 205 del Reglamento.

El citado artículo establece que “los asuntos que importen el ejercicio de alguna de las demás atribuciones constitucionales exclusivas del Senado, no podrán resolverse sin informe de la comisión que corresponda”, por lo que la Comisión de Constitución tendrá que revisar si lo obrado por la oposición se ajusta al Reglamento de esta Corporación, tanto en comités como en la Sala y que terminó por ratificar el cupo de Evópoli en Hacienda. El oficialismo es mayoría en Constitución lo que genera aún más incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir en esta instancia.

Mientras que el Partido Comunista (PC), por su parte, elabora una presentación ante la Comisión de Ética de la Cámara Alta, que ingresará esta tarde.

No obstante, al inicio de la sesión de este miércoles, ya leída la cuenta, el presidente de la comisión, senador Ricardo Lagos Weber (PPD) buscó entre los asistentes al senador Kast y le preguntó si presentaría la censura en su contra para volver a votar la presidencia de la instancia, ya que con el ingreso de Kast, la derecha queda con mayoría.

Sin embargo, el parlamentario aludido manifestó que dejaría eso para la siguiente sesión para no “contaminar” el IPoM y la presencia de los invitados; a lo que Lagos retrucó que no se trataba de contaminar, sino que con ello sólo estaría ejerciendo una prerrogativa. Por lo que aunque no se concretó en esta sesión, se adelantó que la próxima la oposición censurará a Lagos para tomar la presidencia de la Comisión de Hacienda.