Por sorteo, José Miguel Castro (RN) llega a la presidencia de la Cámara de Diputados

Finalmente terminó la incertidumbre en la Cámara. Esta tarde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votó la presidencia de la mesa, cupo que quedó libre cuando la hasta entonces presidenta comunista Karol Cariola se vio obligada a renunciar. Desde el 17 de marzo, las negociaciones habían sido intensas, pues ni el oficialismo ni la oposición tenían una mayoría absoluta clara. Así se llegó a la jornada de este lunes, en que por sorteo se impuso, finalmente, el candidato de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro.

Ello a partir de un escenario bastante esperado. En que en una primera votación la candidata del oficialismo, Camila Rojas, se impuso sólo por un voto, sin alcanzar a los 77, logró reunir 75 sufragios frente a 74 de Castro. En segunda vuelta ambos candidatos empataron con 74 sufragios. Lo que llevó al tercer y definitorio paso: se definió al presidente de la Corporación por sorteo.

Más temprano y tras semanas de desacuerdo, el candidato de la UDI para la presidencia de la Cámara, Jorge Alessandri, había depuesto su opción, entregando su apoyo al aspirante de RN y señalando que se postulará a la vicepresidencia.

Apoyo de Jiles y Santibáñez al candidato RN

Para que se llegara a este escenario, fue necesario que dos diputadas que llegaron a la Cámara apoyadas por partidos oficialistas dieran un paso al frente y optaran por Castro en esta elección, Pamela Jiles y Marisela Santibáñez.

De este modo, ambas cámaras, quedan en manos no sólo de la oposición en este año electoral, sino que específicamente de Renovación Nacional, puesto que la semana antepasada, un acuerdo entre el senador Manuel José Ossandón, a quien no apoyó toda su bancada, y el oficialismo terminó no sólo con el parlamentario de RN a la cabeza del Senado, sino con el senador del PPD Ricardo Lagos Weber en la vicepresidencia.

La relevancia de este proceso dice relación con el manejo que se haga de la agenda legislativa, los temas a los que se les dé prioridad, la influencia que se ejerza en un año eminentemente electoral.