Presidenta del Senado toma la iniciativa y anuncia la creación de una mesa para aglutinar las propuestas de cambios al proyecto misceláneo
La senadora Paulina Núñez advirtió que lo ocurrido con la idea de legislar “es una señal de que este proyecto está siendo validado sólo por el oficialismo”.
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Tras la votación general del proyecto misceláneo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), enfatizó este jueves que ahora el compromiso de todas las partes es el de “acercar posiciones” para que la iniciativa se apruebe en particular, con un respaldo mucho más amplio y transversal que sólo los votos oficialistas, como fue en el caso de la idea de legislar.
Adelantó que, para ello, se hará una convocatoria desde el Senado.
“Sin duda que la decisión ahora es acercar posiciones. Lo dijimos antes de la votación en general; la decisión del Ejecutivo fue distinta a lo que estábamos proponiendo, que era abrir este espacio de acuerdo, de diálogo, de saber qué es lo que se estaba pidiendo”, enrostró al gobierno la senadora oficialista.
Así las cosas, a estas alturas de la tramitación –añadió- hay que poner sobre la mesa las modificaciones que sus autores estimen que puede mejorar la iniciativa. “Eso, a mi juicio, tiene que ser con un pragmatismo total”, advirtió con fuerza, aludiendo a que hay algunas normas que requieren un quórum mayor al que tiene el oficialismo.
“Por lo mismo el diálogo que tiene que producirse, la conversaciones que se tienen que dar (…), se tienen que ir poniendo en papel y, por lo tanto, sabiendo hasta dónde vamos a llegar”, instó.
“Los votos no caen del cielo”
De hecho, reiteró que en temas sensibles para la ciudadanía es muy importante que existan acuerdos “y no estemos como ayer (miércoles) que, sin duda, nos permitió dar un paso importante, pero también es una señal de que este proyecto está siendo validado sólo por el oficialismo. Tenemos una oportunidad gigante para abrir ese espacio, nos quedamos con propuestas que entregaron, al Ejecutivo, los distintos senadores de la oposición” se explayó, agregando que en su calidad de presidenta de la Cámara Alta también recibió algunas “que comparto”.
Núñez tomó la iniciativa haciendo algo que el gobierno hasta ahora se ha negado a concretar y anunció que el próximo martes se conformará una mesa que recibirá y aglutinará las propuestas de todos los sectores, pero en especial de la oposición, con el objetivo de tratar de detectar algunos “mínimos comunes” entre el oficialismo y la oposición.
La senadora explicó que contactó a los senadores Paulina Vodanovic (PS) y Ricardo Celis (PPD) del Socialismo Democrático (SD) para conversar entre los senadores algunas propuestas que el SD entregó al Ejecutivo “y ver si tenemos algún consenso para presentarlas como Senado. El Ejecutivo debería hacer lo mismo” exhortó a La Moneda.
Enfatizó que “los votos no caen del cielo”, aseverando que conversó varias veces con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, durante la jornada del miércoles que la autoridad “tenía bien decidido que la apertura a este diálogo, a estos acuerdos, a recoger estas propuestas, a responder incluso algunas que ya habían sido entregadas, se iba a producir después de la votación en general”.
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