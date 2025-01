Costa tras recibir premio Clapes UC Alfonso Swett Opazo: “Mi período estará marcado por la necesidad de estabilizar la economía”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el aula magna Manuel José Irarrázaval de Casa Central de la Universidad Católica, y rodeada de familiares y amigos, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, recibió el premio Clapes UC Alfonso Swett Opazo este jueves.

Por quinto año consecutivo, el Comité Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UC distinguió a un profesional destacado por su trayectoria y aporte a la construcción y mejoría de la calidad de las políticas públicas en Chile.

Eso sí, a partir de este año, el premio recibe el nombre de Swett -quien presidía el comité- en honor a su reciente partida.

El director de Clapes UC, Felipe Larraín, señaló que “destacar a una economista como Rosanna es un gran incentivo para seguir trabajando en aquellos temas que permitan a Chile retomar el crecimiento económico”.

Y recordó anécdotas como que entraron juntos a la carrera de ingeniería comercial en 1976, o cómo en noviembre de 2011 estuvieron en el Senado sesionando por 29 horas seguidas cuando él era ministro de Hacienda y ella directora de Presupuestos.

“Es un momento muy especial para mí”, dijo emocionada la presidente del instituto emisor al recibir el reconocimiento. En el salón se encontraban su hija, su yerno, su nieto y su marido, a quien calificó como su “paciente compañero”.

Su familia es su “más profunda riqueza”, declaró la economista.

Repasando su trayectoria, Costa aseguró que el Banco Central fue una “segunda escuela” para ella, y también recordó cómo el exPresidente Sebastián Piñera no le “quitó el piso” mientras estuvo al mando de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

“Quiero contarles que cuando fui la segunda mujer que llegó a la Dirección de Presupuestos, la segunda mujer que fue consejera del Banco Central, yo dije bueno, yo soy de la Católica. Después la Católica ganó varios campeonatos seguidos y pasé a ser la primera mujer del Banco Central”, mencionó en alusión al equipo de fútbol, causando risas en el salón.

También recordó que cuando asumió la presidencia del ente autónomo en 2022 la inflación no terminaba de subir, la tasa aún no llegaba a su punto máximo y Rusia invadió Ucrania. “La tarea no ha terminado y los desafíos están a la vista. Estoy orgullosa de la institución en que estoy y de cada uno de sus funcionarios”, sumó Costa, y aseguró que su período como presidenta “estará marcado por la necesidad de estabilizar la economía”.

En el aula, se encontraban diversos funcionarios de la entidad monetaria, como la vicepresidenta Stephany Griffith-Jones, el consejero Alberto Naudon y el gerente general, Luis Óscar Herrera.

“Quiero compartir que he ido sorprendiéndome cada vez más de la relevancia que significa romper techos de cristal. Nací en un entorno donde la imagen paterna estuvo muy presente y despertó mi yo profesional en tiempos en que para muchos las mujeres estudiábamos en la universidad para encontrar marido”, cerró su discurso.

El reconocimiento de sus pares

“En un mundo de economistas donde la dureza se cultiva como si fuese una señal de capacidad, Rosanna destaca por su cercanía y su genuino interés por los demás”, expresó el exvicepresidente del ente autónomo, Sebastián Claro.

“En un momento donde las instituciones pierden credibilidad y donde todo está cuestionado, Mantener el timón fuerte ha sido fundamental para consolidar el prestigio del banco, y esto ha significado una tarea inmensa. Es cierto que 50 puntos básicos más o menos en la tasa son relevantes, pero mucho más relevante para el futuro del país y del banco ha sido la capacidad de sostener y liderar una institución cuyo rol de referente se ha consolidado en este tiempo”, añadió Claro.

A su vez, el expresidente de la entidad, Vittorio Corbo, resaltó la capacidad técnica de Costa y cómo esta es valorada transversalmente, y su capacidad de “construir puentes”. Y la directora de empresas, Ana Holuigue, afirmó que la presidenta es “la mujer más influyente del mundo económico” y destacó su “sobriedad y seriedad pública”.

Homenaje a Swett

La jornada en la Casa Central estuvo también marcada por diversos recordatorios al expresidente de la CPC.

“Alfonso fue un generoso servidor público con profunda vocación de diálogo. Y sabemos que el diálogo es un ejercicio que requiere la valentía de abrirse a los demás y la sencillez para recibir lo que ellos quieren expresarnos, requiere confiar y, muy especialmente, requiere ser confiable”, expresó Costa.

Y agregó que “fue sin duda un constructor de puentes con visión de país”.

Claro, por su parte, recordó a Swett como alguien “siempre alegre y optimista. Y en lo profesional, inteligente, receptivo, incansable, trabajador y generoso servidor público”. Mientras que Corbo mencionó que “Alfonso no solo se destacó por su excepcional trayectoria profesional, sino también por su profundo compromiso social y cercanía con los trabajadores. La prueba fue que en su funeral había una impresionante corona de los trabajadores”.