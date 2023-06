¿Cuánto se evade realmente en impuestos en Chile? Republicanos pasa la ofensiva y pide datos a Marcel

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uno de los focos donde hay cierto consenso en el marco de la reforma tributaria y el nuevo pacto fiscal, es en las medidas para combatir la evasión y elusión de impuestos.

Sin embargo, faltaría cierta claridad respecto al nivel de evasión que existe hoy en la economía, tanto a nivel del impuesto a la renta como al Valor Agregado (IVA).

Este es el diagnóstico del diputado integrante de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicanos), quien envió la semana pasada un oficio al ministro del ramo, Mario Marcel, solicitando una serie de antecedentes respecto a los datos sobre evasión y elusión en el país.

En específico, el legislador plantea que "para el fin de implementar políticas públicas eficientes, se ha hecho necesario conocer las cifras oficiales de estimación de la evasión que maneja del Estado".

Así, solicita 11 datos en particular para el período 2012-2022: porcentaje de la evasión estimada del IVA respecto a la recaudación total del tributo; porcentaje de la evasión en renta; porcentaje de evasión de IVA estimado, por segmento de empresas; porcentaje de evasión de Renta estimado, por segmento de empresas; porcentaje de evasión de Renta estimado a nivel de personas naturales; porcentaje de la evasión estimada del IVA respecto a la recaudación total del tributo, que se asocia a informalidad en los negocios; porcentaje de la evasión estimada de renta respecto a la recaudación total del tributo, que se asocia a informalidad en los negocios; porcentaje de evasión del IVA en Chile respecto a la OCDE a 2022; porcentaje de evasión de la renta en Chile respecto a la OCDE al 2022; porcentaje de informalidad en los negocios respecto al PIB en Chile respecto a la OCDE en 2022; y el detalle de las metodologías validadas por la autoridad fiscal al momento de determinar las estimaciones de evasión en IVA y renta y las fuentes de información utilizadas.

Base del acuerdo tributario

La razón de fondo de la solicitud tiene que ver con las distintas cifras que ha entregado el Ejecutivo como principios para legislar sobre evasión y elusión.

Por ejemplo, el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados implicaba una mayor recaudación por medidas para combatir la evasión y la elusión por 1,6% del PIB.

Al inicio del debate tributario, en julio del año pasado, Hacienda planteó que la evasión y elusión en la economía chilena alcanzaba el 7,5% del PIB, en base a un estudio elaborado por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, y el exsubsecretario Gonzalo Martner.

Sin embargo, luego el Ejecutivo fue corrigiendo la cifra a medida que avanzaba la discusión, ahora estimando un rango entre 4,4% del PIB -en base a un estudio de la Cepal del 2020- y el 7,5% al que llegaron Jorratt y Martner.

El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, advierte que existe cerca de un 70% de desviación entre ambos números y que, por lo mismo, es necesario consensuar una cifra para poder legislar sobre evasión y elusión. También advierte que desde 2009 no existen cifras actualizadas de evasión en impuesto a la renta y la más reciente en IVA data de 2018.

"No se puede tener dos cifras con una desviación del 70% para medir un mismo fenómeno. Incluso, se pone en riesgo el cumplimiento de la meta y financiamiento del gasto público comprometido, ya que lo que no se mide no se puede gestionar adecuadamente. En esta materia, el SII tiene todas las capacidades de poder entregar información confiable con metodología estándar y oficial que se mida sistemáticamente. El informe de gasto tributario y exenciones es un ejemplo elaborado por metodologías validadas por la OCDE y el FMI", dice el experto.