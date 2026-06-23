Ley miscelánea: Quiroz negocia con parlamentarios una mayor baja al impuesto corporativo en pos de lograr más apoyos

En Hacienda se exploran fórmulas para reducir la duración de la invariabilidad tributaria y acotar el alcance del crédito al empleo, a cambio de llevar la tasa de Primera Categoría por debajo del 23%.

Las negociaciones para viabilizar la aprobación en el Senado de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional siguen su curso. Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior y vocería de gobierno, Claudio Alvarado; y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, han redoblado su apuesta por alcanzar un acuerdo amplio para visar la idea de legislar del texto en la Cámara Alta, abriendo la puerta a ajustar temas hasta hace poco tabú, como la invariabilidad tributaria y el crédito tributario al empleo.

Los secretarios de Estado han sostenido intensas conversaciones con senadores independientes, del oficialismo y la oposición en los últimos días para intercambiar propuestas ad portas de una votación de la idea de legislar que finalmente no se concretaría este miércoles, sino más bien la semana del 5 de julio, al regreso de la semana regional.

Este lunes, el ministro Quiroz entregó nuevas señales de cuánta apertura tendrá el Ejecutivo a la hora de sondear apoyos para el emblemático proyecto.

Fue en el marco de su participación en un seminario telemático con el centro de pensamiento estadounidense Tax Foundation donde la autoridad entregó sospresivas definiciones.

Acompañado del coordinador de Política Tributaria de la cartera, Sebastián Vallebona, y en un elaborado inglés, el secretario de Estado reveló que está dispuesto a entregar concesiones en la invariabilidad tributaria a cambio de una rebaja más profunda del impuesto corporativo.

“En invariabilidad se podría reducir a 20 años la duración, con una prima para acceder a la invariabilidad que, digamos, podría ser 1,5%, para así poder bajar a 22% la tasa corporativa. Esa podría ser una posibilidad”, dijo Quiroz en un webinar de Tax Foundation.

En conversación con el vicepresidente de Política Tributaria Global de Tax Foundation, Sean Bray, la autoridad explicó el alcance del mecanismo de invariabilidad de la propuesta original del gobierno: con una duración de 25 años para proyectos de inversión superiores a US$ 50 millones.

Ante la consulta de Bray respecto de los espacios de concesiones en la negociación en el Senado, Quiroz dijo que explora la posibilidad de reducir a 20 años la duración del contrato ley entre inversionistas y el Estado y establecer una “prima” de 1,5% que deberá pagar el titular del proyecto para acceder al sistema de certeza jurídica.

¿La moneda de cambio? Llevar la tasa de Primera Categoría ya no desde el 27% al 23% como dice la propuesta original, sino que al 22%.

“En invariabilidad se podría reducir a 20 años la duración, con una prima para acceder a la invariabilidad que, digamos, podría ser 1,5%, para así poder bajar a 22% la tasa corporativa. Esa podría ser una posibilidad”, dijo el jefe del equipo económico.

Fuentes al tanto de las negociaciones explican que el secretario de Estado también está negociando una reformulación del crédito tributario a la contratación, con una opción de acotar su cobertura exclusivamente a los sectores económicos o segmentos de trabajadores más expuestos al ciclo bajista del empleo.

Este sistema tiene un costo fiscal de US$ 1.400 millones por año, por lo que Quiroz busca una fórmula para reducirlo en forma sustancial.

El ministro de Hacienda, sin embargo, ha transmitido que renunciar al esquema original del crédito tributario implica un efecto no menor: se perdería una rebaja adicional de tres puntos porcentuales del impuesto de Primera Categoría, que habría llevado a la tasa a un 20% para algunas empresas beneficiarias del crédito.

Por lo tanto, en las conversaciones Quiroz ha sido enfático: a cambio de restringir dos de sus principales mecanismos de incentivo a la inversión y el empleo, hay que discutir la posibilidad de reducir la tasa corporativa aún más que lo original.

Las conversaciones se mantendrán durante toda la jornada de este martes y miércoles, a lo menos.

Votación se postergaría

Dado lo estrecho de los plazos para la votación de este miércoles, en círculos de La Moneda y del Congreso se menciona que lo más probable es que mañana solo se abra un debate en torno al proyecto en Sala, pero que la votación de la idea de legislar se concrete la semana del 5 de julio, tras el receso distrital.

En este escenario, el Ejecutivo podrá recibir y sistematizar la serie de propuestas que ha recibido del oficialismo, la oposición y de los alcaldes.

Quiroz confirmó este lunes que su meta es despachar el texto desde el Congreso en julio.