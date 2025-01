Se enfrían negociaciones por reforma de impuesto a la renta y proyecto podría quedar para marzo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Como ha sido costumbre en los últimos años, enero ha sido un mes intenso para el trabajo legislativo en el Congreso, debido a la multiplicidad de proyectos que el Ejecutivo busca que avancen antes del receso del Congreso durante el mes de febrero.

Pero no solo la aprobación de proyectos de ley marcan el ritmo del Parlamento en enero, sino también la presentación de nuevas leyes, con plazos perentorios que muchas veces compromete el mismo Ejecutivo. Y uno de los principales en la lista es la reforma al impuesto a la renta.

El último compromiso que es parte del pacto fiscal sería ingresado a discusión durante este mes, según ha adelantado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. De hecho, diciembre fue un mes marcado por el inicio del trabajo prelegislativo con distintas bancadas para consensuar una propuesta. El secretario de Estado se reunió con tiendas como el Frente Amplio (FA), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y Demócratas, mientras que había extendido una invitación a partidos de oposición como Renovación Nacional (RN), Evópoli y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Sin embargo, en enero dichos contactos se han enfriado. ¿La razón? Por una parte, la oposición aún no accede a reunirse con Hacienda para discutir la normativa, mientras que por otra la atención del Ejecutivo -y sobre todo de Teatinos 120- está centrada por estos días en el despacho de la reforma de pensiones, por lo que varios legisladores consultados creen que el ingreso del proyecto se postergará nuevamente, esta vez para el mes de marzo.

A esto se le agrega la incertidumbre respecto a cuándo terminará el año legislativo, ya que hay bancadas como Republicanos que se oponen a que la semana entre el 27 y el 31 de enero haya actividad en el Congreso. Esto complicaría aún más el ingreso de la propuesta antes del inicio de las vacaciones.

Hacienda, explican múltiples consultados, no ha notificado hasta el minuto a los legisladores que la propuesta se presentará en el tercer mes del año, por lo que aún tienen esperanzas de ingresar a fin de mes e iniciar la discusión a partir de marzo, como ocurrió hace un año con el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El diputado exPS e integrante de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, reconoce que "efectivamente no se ha avanzado" en las conversaciones porque la prioridad está siendo la reforma previsional: "Yo tengo la impresión de que este proyecto quedó para marzo, ya que solo quedan dos semanas de trabajo legislativo", agrega.

El presidente de la citada instancia, el independiente y parte de la bancada PPD, Carlos Bianchi, sincera que "sin duda marzo es lo razonable, pero no se ha conversado nada concreto" hasta el momento. Su par del FA, Jaime Sáez, enfatiza que "no han habido conversaciones y todo indica que quedará para marzo, aunque no está confirmado" por parte de Teatinos 120.

El representante del PC en la comisión, diputado Boris Barrera, explica que no han existido nuevas reuniones ni contactos con Marcel tras las citas a mediados del mes pasado a nivel de bancada para ver el proyecto de renta, por lo que solicitaron una nueva reunión al ministro antes del receso legislativo: "Pero por el tema de pensiones se ha aplazado esa reunión, está toda la energía abocada a esas negociaciones".

Desde la oposición, el diputado RN de la comisión de Hacienda, Miguel Mellado, recalca que "no hay agua en la piscina" para reunirse con el ministro debido a algunas contingencias al margen de pensiones, como las críticas por la menor recaudación de la repatriación de capitales y los recortes presupuestarios acordados en el trámite del erario 2025.

"Estamos muy decepcionados con los cálculos de ingresos del Ejecutivo, quien nos hizo entrar de buena fe apoyando proyectos donde sus supuestos estaban errados y perjudicando la marcha del país. También decir que no estamos de acuerdo con aumentar impuestos a profesionales exitosos. Por tanto, si quieren seguir con su idea de proyecto, lo veremos en su mérito cuando lo presenten. Como bancada, hemos cerrado la puerta a todo tipo de aumento de impuestos", adelanta.

Los ejes

Hacienda ha ratificado que en la propuesta se recortarán impuestos, pero se aumentarán otros para llegar a un efecto neutral en recaudación.

Hasta el momento, Hacienda prevé recortar el impuesto corporativo desde 27% a 25%, abriéndose incluso a 23%; subir la tasa para los tramos de personas que ganan desde $ 6 millones; diseñar un nuevo sistema dual, separando el pago de tributos de las empresas de los socios; y crear gravámenes a las rentas del capital con tasa 16% y a la primera distribución de dividendos, con un 4%.

También, se incluirán medidas que no lograron consenso en el proyecto de cumplimiento, como limitaciones al artículo 27 bis que rige la devolución de IVA para la adquisición de activos fijos; o el fin de algunas exenciones para los impuestos a las herencias y donaciones y las viviendas DFL-2.

Por el lado de las deducciones de impuestos, Hacienda contempla beneficios para gastos en arriendos de viviendas, educación y cuidados de personas no valentes, como menores y mayores de edad.

Asimismo, se incluirá un nuevo beneficio para reducir el pago de contribuciones para los adultos mayores, adicional al mecanismo actual que permite la reducción de entre un 100% y un 50% del impuesto territorial para pensionados con viviendas avaluadas en hasta $ 210 millones y que registren ingresos mensuales entre $ 1 millón y $ 2 millones.

La idea es establecer un beneficio que permita que quienes superan cierto umbral tengan un tope de pago del impuesto territorial equivalente a un 10% de sus ingresos