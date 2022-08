Unas 92 mil personas califican como altos patrimonios: ingresos vienen en su mayoría de empresas y propiedades

El foco de la administración tributaria sobre los contribuyentes de más altos ingresos es uno de los sellos distintivos de la reforma presentada por el gobierno en julio.

Y no solo por la creación del impuesto al patrimonio, sino también porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá a disposición mayores recursos y herramientas para el control de este segmento, que representa una fracción importante de la recaudación a nivel país.

Justamente, el servicio perfiló a los contribuyentes denominados altos patrimonios sobre la base de la información del año tributario 2021.

Así, concluyó que en el territorio nacional existen 92.226 personas calificadas como altos patrimonios bajo sus parámetros.

Para que una persona entre esta categorización, el SII considera tres criterios: tener un ingreso para los últimos tres períodos tributarios mayor a US$ 150.000 ($ 135 millones); o un patrimonio personal mayor a US$ 1 millón; o un patrimonio por familia base mayor a US$ 2 millones.

También pueden ser clasificados en este segmento los contribuyentes informados por fuentes externas no estructuradas de información, como el ranking de riqueza de la revista Forbes, explica el SII.

El análisis del fiscalizador tributario también considera a los familiares de alto patrimonio (FAIP), que se refiere a todos los cónyuges, convivientes civiles e hijos de una persona clasificada como poseedor de alta riqueza. Este grupo llega a 181.865 personas en el país en el último año tributario.

Pesos pesados

En el SII explican que las personas de altos patrimonio son un segmento “relevante” de abordar, dado que aportan el 47,7% del total del Impuesto Global Complementario (IGC) a la renta personal que se paga en el país en un año.

El principal patrimonio directo de este grupo se concentra en las participaciones y derechos sociales sobre empresas, representando un 92% del total.

Le sigue la propiedad sobre bienes raíces, con un 5%; otros tipos de patrimonio (que corresponde a la suma de los patrimonios en vehículos, fondos mutuos, fondos de Inversión, embarcaciones marítimas, aeronaves y caballos) con un 2%; y con un 1% la titularidad sobre operaciones internacionales.

“Buscamos asegurar el cumplimiento de este segmento de contribuyentes por su impacto en la recaudación fiscal. Para lograrlo, debemos focalizar las acciones con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en los procesos de fiscalización”.

Hernán Frigolett, director del Servicio de Impuestos Internos (SII)

Planes correctivos

Por la “relevancia” que tienen en el sistema tributario, el servicio definió que las personas de altos patrimonios serán una de las temáticas priorizadas en el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario impulsado para este año.

En específico, los focos de análisis sobre este segmento serán dos principalmente: la correcta declaración y pago del Impuesto Global Complementario a las rentas personales, y el control al traspaso de la riqueza entre generaciones.

En este último caso, agrega el SII, hay estadísticas llamativas, como que las personas calificadas como de altos patrimonios pero que han fallecido representan cerca del 0,4% del universo de defunciones a nivel nacional entre 2017 y 2021. Sin embargo, concentran más del 60% del patrimonio total estimado de quienes han perecido en el país en el citado período.

Este porcentaje de difuntos aporta, por impuesto a las herencias, aproximadamente el 70% de lo recaudado anualmente por este tributo.

El director del SII, Hernán Frigolett, explica que se están realizando auditorías a los contribuyentes de altos patrimonios en todas las regiones del país.

“Hemos modernizado el proceso de declaración para los impuestos a las donaciones y a las herencias, transformándolo en un sistema 100% a través de Internet, que nos permite tener información estructurada para los análisis de subdeclaración de este impuesto y, a la vez, facilitar el proceso para un gran grupo de contribuyentes que se encuentran exentos”, agrega.